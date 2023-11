Redondela lleva casi cinco años de espera por la reforma de la avenida Mendiño

La humanización de la avenida Mendiño, una de las actuaciones más esperadas de la Xunta en Redondela, está a punto de cumplir los cinco años desde su anuncio sin atisbo del inicio de las obras. Con el objetivo de reactivar este proyecto, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, y el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, se reunieron esta semana en Santiago con la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, trasladándole además de esta actuación las demandas del municipio para la mejora de viales de titularidad autonómica.

Rivas y Villar recordaron a la titular de Infraestruturas el compromiso adquirido por la Xunta en 2019 para la reforma de la avenida Mendiño y para la segunda fase de la avenida de Vigo, en Chapela, sin que hasta el momento se pusieran en marcha los trabajos. La alcaldesa garantizó que remitiría a la consellería “unha memoria descriptiva das actuacións que é preciso realizar na avenida Mendiño e que recollerá as demandas do Concello, veciñanza e formacións políticas”. En este sentido, expuso que se trata de un vial de gran importancia puesto que conecta el centro urbano de Redondela con el puerto de Cesantes y la playa, y en la que se encuentra la principal zona dotacional del municipio con muchos servicios como el centro de salud, dos colegios, tres institutos, dos pabellones y la piscina municipal, entre otros. Por su parte, el edil Roberto Villar valoró el interés mostrado por parte de la conselleira en la mejora de la avenida Mendiño, “se ben xa nos advertiu que os investimentos estarán condicionados polos fondos europeos Next Generation”.

La reforma de la Avenida Mendiño fue presentada en febrero de 2019 por la propia Ethel Vázquez, acompañada por el exalcalde Javier Bas, con una inversión de 1,6 millones de euros y se anunció que los trabajos arrancarían ese mismo verano con un plazo de ejecución de doce meses.

Proyecto en Chapela

En cuanto a la realización de la segunda fase de la avenida de Vigo, desde los representantes municipales lamentaron que no hubiese “ningún avance nin compromiso por parte da Consellería”. La alcaldesa redondelana subrayó que, a pesar de que Ethel Vázquez anunció el pasado mes de mayo en una visita no oficial a Chapela la segunda fase de la humanización de esta avenida, “a realidade e que polo de agora non existe ningún compromiso real”.

La reunión de trabajo mantenida con la titular de Infraestruturas e Mobilidade en San Caetano se limitó a un encuentro de solo quince minutos, por lo que tanto Rivas como Villar son “moderadamente optimistas” con el resultado de la reunión.