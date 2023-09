Bolivar González presentó ayer una denuncia en los juzgados de Ponteareas por un supuesto delito de odio, contra el concejal independiente Domingos Freitas Dalmeida “Mingos”, por dirigirle la frase “cálate ti, parapléjico”, en el pleno de constitución de la Corporación de Ponteareas y que fue vista a nivel estatal como una de las anomalías en las investiduras de toda España.

El abogado del denunciante, Iván Cameselle, indicó a FARO que la frase “cálate ti, parapléjico” puede constituir un delito al encuadrarse dentro de los supuestos del artículo 510 del Código Penal. “La frase fue pronunciada con la finalidad de humillarlo siendo conocedor de sus limitaciones y de su situación de discapacidad”, dice Cameselle.

El abogado, que se encargó de preparar la demanda, indicó que “era voluntad de la persona afectada que, el ahora denunciado, mostrara públicamente su arrepentimiento, pero lejos de ello las únicas manifestaciones que se realizaron fueron de justificación, tanto por su parte como por parte del equipo de gobierno de Ponteareas en el que fue integrado”, indica.

Recuerda que el mismo día, Domingos Freitas se justifica en un vídeo “diciendo que es un reprís, que es un problema que tiene” pero “eso no es válido, de esa forma podemos decir que cualquier persona que comete un delito, con independencia de la gravedad del mismo, pueda justificarse por un problema que tiene y que no le pase nada”.

Cameselle entiende que, de prosperar la denuncia, el edil puede ser condenado con una sanción de carácter económico, pero depende de la calificación del juez instructor.

Comunicado de disculpa

Los hechos denunciados ocurrieron en el pleno de constitución después de que, en voz alta y durante el turno de palabra de Domingos Freitas, el afectado le pidiese que retirase “los insultos de la campaña electoral”.

Tras los hechos y su difusión estatal, el edil pidió disculpas en un comunicado: “No tengo palabras que puedan compensar lo que pasó”, dijo el edil, disculpándose “por la utilización de una condición física como un descalificativo, lo que sin duda hace de mi comportamiento algo doblemente inaceptable”. “Pido perdón a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ponteareas por no haber estado a la altura de lo que significa un representante público y me comprometo firmemente a que esto no vuelva a pasar”, había añadido Freitas.