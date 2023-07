El Concello de O Porriño está de luto tras conocerse el trágico fallecimiento de un menor olvidado por su madre en el coche. El pequeño, de dos años de edad, permaneció encerrado en el vehículo durante seis horas, debido a un despiste de la progenitora que se olvidó de dejarlo en la guardería antes de entrar en su puesto de trabajo. Las alarmas saltaron horas más tarde, cuando el padre fue a la escuela infantil con la intención de recoger al pequeño y le informaron de que el menor no había acudido ese día al centro.

El consistorio ha decretado tres días de luto oficial "por el trágico fallecimiento", y se ha convocado un minuto de silencio este mediodía en la Praza do Concello en señal de luto. Además, la corporación municipal ha cancelado el pleno extraordinario convocado para la aprobación de los presupuestos y también ha guardado un minuto de silencio por el fallecido.

Además, quedan canceladas todas las actividadesprevistass para las fiestas de Porrigalia que iban a celebrarse este fin de semana. "O rexedor, Alejandro Lorenzo, traslada á familia do neno, no seu nome e no de toda a corporación, o seu máis sentido pesar e a man tendida do Concello para todo o que precisen nestes duros momentos", concluyen en un comunicado.