De “película de terror” califica una pareja de Gondomar el ataque sufrido por el perro de un vecino, que acabó con la vida de su pequeña perrita Chispa. Ana Paula Vilar Palma y su marido salían a pasear con la mascota fallecida y otra el viernes a las 19.30 cuando se abrió el portal de una casa próxima a la suya, en el barrio de O Cruceiro, parroquia de Borreiros, y apareció el ejemplar de american bully que enganchó a su pequeña mestiza y acabó con su vida a mordiscos.

Ambos sufrieron lesiones al tratar de arrancársela de las fauces, pero no pudieron hacer nada por salvarla. Patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron al lugar para realizar un atestado, además de una ambulancia, movilizada para trasladar a la mujer al servicio de urgencias por un ataque de ansiedad.

Las fuerzas de seguridad comprobaron que el perro disponía de chip y papeles en regla, según confirmaron a este diario, por lo que el violento episodio se cerró alertando al dueño del animal, un hijo del vecino que lo custodiaba, para que se lo llevase. El can está registrado en Vigo y se ha abierto expediente para proponer al Ayuntamiento vigués su catalogación como peligroso. Se trata de una raza que no está oficialmente recogida como tal, aunque la normativa gallega apunta a que “los perros que tuvieron algún episodio de agresiones a personas, animales o cosas” deben enmarcarse en ese grupo. Así, su responsable tendrá que sacarse la licencia para la tenencia de este tipo de canes y llevarlo siempre con bozal.

"A nosotros nos mató dos perros, pero mañana puede ser un niño" Ana Paula Vilar - Propietaria de los perros atacados

Parte de lesiones

Y precisamente la del pasado viernes no era la primera agresión de este perro a las mascotas de Ana Paula Vilar y su familia, que decidió presentar una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Gondomar, a la que aportaron partes de lesiones producidas durante los forcejeos, además de otra denuncia en la que consta el ataque del 30 de octubre de 2020 en que el mismo perro mató a Yaco, su pequeño yorkshire terrier.

Al dolor por la pérdida de dos mascotas, la familia suma momentos de nerviosismo e incluso pánico. “Vivimos con miedo y hemos avisado a algunos vecinos de casas con niños que tengan mucho cuidado. A nosotros nos mató dos perros, pero mañana puede ser un niño o una persona mayor”, lamentan.

El perro no está en casa de su vecino desde lo ocurrido pero temen que regrese, como pasó tras el primer ataque. “Se comprometieron a no traerlo pero vino igualmente, por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si pasa algo que nadie diga que no lo avisamos”. Insisten en reclamar al Concello y a las fuerzas de seguridad que “tomen medidas para evitar una desgracia”.

Una raza que no está considerada oficialmente peligrosa

Pese a tratarse de un cruce entre razas peligrosas –pit bull terrier, american staffordshire o un bulldog inglés–, el american bully, matón americano si se traduce al español, no figura el listado oficial de perros potencialmente peligrosos de la Xunta, aunque varios colegios veterinarios sí la catalogan como tal. El motivo, que se considera una raza propia, aunque sus orígenes están en la mezcla de otras. En Galicia se han registrado diversos ataques de ejemplares de american bully a personas, a las que causaron heridas más o menos graves.

En mayo de 2022, un bebé de 21 meses sufrió una mordedura en A Coruña que afortunadamente se resolvió con cuatro puntos. Un mes antes, otro mordió a una mujer de 90 años en Noia causándole diversas heridas. En este caso, existían varias denuncias contra el animal por episodios agresivos, por lo que fue incautado.