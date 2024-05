Un fondo de inversión que rompe esquemas: ¿se puede combatir el sinhogarismo cotizando en bolsa?

La inversión de impacto social es algo poco conocido en España y abre una nueva vía de colaboración público-privada en ámbitos como la acción social. ¿Puede venir la solución al acuciante problema de la vivienda de la alianza entre sociedades inmobiliarias, "empresas con alma" como se repite desde TuTECHÔ, y las organizaciones del tercer sector?

El modelo de negocio de esta compañía es el siguiente: cuenta con una cartera de viviendas que rehabilita para alquilárselas a ONG a precios por debajo del mercado que trabajan con personas en situaciones muy vulnerables.

Todo ello tras observar la escalada exponencial del sinhogarismo en España y los problemas a los que no solo se enfrentan las familias para acceder a una vivienda, sino también las propias organizaciones sociales que cuentan con programas específicos para sacar a personas de las calles.

5.000 personas se encuentran en situación de calle en Andalucía

Las cifras sobre estas realidades no paran de crecer. La Encuesta de personas sin hogar de 2022 del INE revela que un total de 28.552 personas sin hogar son atendidas en centros asistenciales en España, lo que supone un 24,5% más que en 2012.

Entre las principales causas del sinhogarismo están empezar de cero tras llegar de otro país, la pérdida del trabajo y el desahucio de su vivienda

Esta estadística también se centra en las causas del sinhogarismo y destaca como principales motivos el hecho de tener que empezar de cero tras llegar de otro país (28,8%), la pérdida de trabajo (26,8%) y el desahucio de su vivienda (16,1%).

Inversión inmobiliaria por el cambio social

La luz de la tarde se cuela por el amplio balcón del piso de Laafou y Ángela en las calles de los oficios del barrio de Pino Montano de Sevilla. Su otra compañera, Natalia, ha ido a recoger a su hijo al colegio. Mientras Ángela y Laafou juegan con los suyos en el salón de esta vivienda de tres habitaciones, que comparten estas mujeres gracias apoyo de la Asociación Familia Vicenciana, AFAVI, entidad social con una labor ampliamente conocida en la capital hispalense en los albergues municipales y pisos tutelados.

Sor Magdalena cuenta cómo conoció a TuTECHÔ, la sociedad de inversión que permite que AFAVI tenga pisos como estos. "Yo siempre digo que Blanca (la presidenta de esta sociedad) es una suerte de San Vicente de Paul del siglo XXI. Él tenía trato con las clases altas y las ponía en contacto con quiénes más lo necesitaban", explica.

Esta religiosa, hija de las Hermanas de la Caridad, recibió hace unos meses una llamada y, a raíz de ahí, la organización en la que trabaja entabló relación con esta socimi, una sociedad de inversión inmobiliaria que pone sus ojos en "la inversión de impacto social".

Sor Magdalena junto a Mamen, psicóloga de AFAVI en una plaza del barrio sevillano de Pino Montano. / Jorge Jiménez

Cotizando en bolsa en menos de un año

Llama la atención que los usuarios de estos pisos de acogida no responden al perfil de persona sin hogar estereotipado que suele tenerse en la cabeza. "El sinhogarismo alcanza cada vez a más tipos de personas. Muchos de ellos son inmigrantes, mujeres potenciales víctimas de trata sexual", matiza Sor Magdalena.

Poco saben Ángela (Colombia, 24 años) o Laafou (Marruecos, 45 años) de cómo ahora pueden rehacer sus vidas con sus hijos en un recurso residencial gracias a la innovación social y la capacidad de captar capitales de unos empresarios con visión, que supieron localizar varios problemas asociados al acceso a la vivienda, y darles solución haciendo lo que mejor sabían hacer. Tan bien ha salido la operación que en menos de un año TuTECHÔ ha salido en bolsa.

Toque de campana de tuTECHÔ en BME Growth. / ECA

Cada vez más mujeres y niños en situación de calle

Ángela llegó a España en noviembre de 2022 y se vivió una situación extrema, teniendo en cuenta que es madre de un niño pequeño, cuando no pudo continuar viviendo con su hermano. Gracias a los servicios de empleo de Cáritas está formándose para ser camarera de piso y poder, por fin, ser plenamente autónoma.

Laafou es refugiada. Pudo cruzar hasta Melilla a través de Nador, como trabajadora transfronteriza. Ya ha vivido un tiempo en Lanjarón (Granada) en otro piso de AFAVI. Ahora se afana en aprender español, mientras comprueba cómo su hijo habla el idioma con soltura y hasta le traduce. Laafou, por ejemplo, es analfabeta en su lengua materna, por lo que tiene un hándicap más para poder valerse por sí misma.

Ángela es una mujer colombiana de 25 años que vive desde hace cuatro meses en uno de los pisos de Sevilla de AFAVI, gracias a la inversión de TuTECHÔ. / Jorge Jiménez

La alianza entre el sector inmobiliario y las ONG

"Comenzamos a barajar esta idea en octubre de 2021. En este tiempo, nos hemos reunido con más de 200 entidades sociales explicando el proyecto. A pesar de las cifras tan altas de personas sin hogar en nuestro país, los datos todavía son abarcables. La filantropía no bastaba para afrontar este reto social", sostiene Rocío Del Mar, directora de TuTECHÔ.

Los inversores que confían en este proyecto no esperan una gran rentabilidad. En este sentido, su directora explica que "no son donativos, son inversiones seguras". Por encima de los dividendos, no obstante, está la responsabilidad social corporativa, la reputación y el compromiso social. Según Del Mar: "Con tu capital renuncias a maximizar la rentabilidad económica por el impacto social, por promover un cambio".

Entre estas compañías se encuentran organizaciones como Adaptalia, Alquiler Seguro, ALMAR Consulting, Anima Ventures, Axactor, Azora, BDO, Bialto, BME, CBRE, Ebro Fundación, EY, Freshfields Bruckhaus Deringer, Fundación Abante, Fundación Lealtad, Grupo Insur, Idealista, Larrauri&Marti, Magallanes Value Investors, Madrid Futuro, Nationale-Nederlanden, Renta 4, SAREB, Transcendent y Universidad de Comillas, entre otras muchas.