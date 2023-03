La edil no adscrita de Porriño Lourdes Moure prepara una lista independiente

Moure Varela fue considerada tránsfuga por la Ejecutiva Federal del PSOE hace un año y en septiembre expulsada definitivamente del partido que lidera Pedro Sánchez. Su decisión de reclamar para sí la Alcaldía de Porriño en un nuevo pacto posible de PSdeG-PSOE, BNG, Eu Son y UDDL provocó una tormenta política en el socialismo porriñés que llegó a Madrid, donde fue expulsada definitivamente de un partido que ya no consideraba suyo pues, de hecho, ni presentó alegaciones contra el expediente.

Su nueva formación local se denomina Alternativa Local do Porriño (ALdP), de la que ostenta el cargo de secretaria general y que, según personas de su entorno, servirá de plataforma para pelear por la Alcaldía porriñesa, esta vez sin ningún tropiezo.

A finales de 2021 pretendía ser alcaldesa con los votos de la candidatura socialista, por ocupar el número dos con Eva García de la Torre. Tras la dimisión de esta, forzada por un pacto de PP y EU Son con firma ante notario de una moción de censura que nunca fue presentada en el Ayuntamiento, las distintas fuerzas (excepto los populares) empezaron a conversar para impedir que el PP accediese al despacho de mando. EU Son dejó de lado la moción de censura y se mostró dispuesta a pactar un candidato o candidata del bloque de izquierdas. Aunque el preferido era el actual portavoz y candidato del PSOE, David Alonso, todos los grupos aceptaban que Lourdes Moure fuese investida alcaldesa, menos Manuel Carrera, de UDDL, y sin su voto la operación no salió adelante.

Poner de acuerdo a ambos fue imposible. Moure no aceptó que su compañero David Alonso fuese investido alcalde, ni Carrera que lo fuese Moure, a la que culpaba de que tres años antes García de la Torre le hubiese expulsado del gobierno local junto a su compañero Marcelino Coto. La historia terminó con la investidura de Alejandro Lorenzo, que recuperaba para el PP uno de los bastiones históricos de este partido, poniendo más difícil la izquierda tocar poder en el futuro en esta localidad.

Según su entorno, Lourdes Moure está confiada en que conseguirá la representación suficiente en el pleno para decidir sobre la futura Alcaldía de Porriño.

Estas mismas fuentes aseguran que con el nombramiento de David Alonso como secretario xeral se creó una fractura entre los simpatizantes del PSOE y un gran número puede apoyar a Moure ahora. Además, su nuevo partido se prepara para captar votos de todos los sectores al presentarse como una opción totalmente transversal, en el centro del espectro político.

Veli Tato encabezará Somos Porriño

La presentación de Lourdes Moure a las elecciones municipales en Porriño con un partido independiente no es la única sorpresa que está sobre la mesa. Veli Tato, que en 2019 se presentó encabezando la lista de VOX, lo intentará esta vez con una marca propia: Somos Porriño, partido local que cuenta ya con la estructura en marcha. La que también había pugnado por la presidencia del PP local trabaja en la preparación de su candidatura, donde pretende integrar personas de diferentes ámbitos de la sociedad porriñesa. Por contra, el grupo de Manuel Carrera, UDDL, que concurrió a los dos últimos comicios municipales no lo hará en esta ocasión, según confirmó a FARO el propio Carrera. PP, PSdeG-PSOE, BNG, EU Son, Máis PORRIÑO (marca local de Más País), Somos Porriño y ALdP, son, hasta ahora, las listas que concurrirán en la capital de A Louriña, donde no se descarta que también concurra Podemos, una opción previsible.