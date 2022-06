Meirande estrena las visitas virtuales

La Concejalía de Turismo de Redondela ha dado un nuevo paso en la puesta en valor del Centro de Interpretación da Batalla de Rande (Meirande), al dotar a su portal web de una completa visita virtual que permite que cualquier persona pueda recorrer el espacio museístico desde su propia casa en cualquier rincón del mundo.

El nuevo formato de visita se encuentra en la web de Meirande (https://meirande.redondela.gal), donde se ha incluido el apartado Visita Virtual, que permite al usuario situarse en la recepción del espacio museístico. Desde ahí dispone de distintas opciones para realizar un detallado recorrido por todas las salas del recinto cultural. Siguiendo los puntos marcados en el suelo y utilizando las flechas del teclado del ordenador o el ratón, los visitantes virtuales pueden pasear por toda la instalación, disfrutar del contenido de las salas desde distintas perspectivas y disponer de la posibilidad de acercarse a aquellos detalles que les interesen especialmente a través de un zoom que se activa con la rueda del ratón.

La visita virtual, que “engancha” al visitante desde el primer momento, cuenta además con la posibilidad de, en determinados puntos, activar vídeos donde los personajes de la época explican detalles sobre el célebre combate naval librado en la ría en 1702 entre las escuadras anglo-holandesa e hispano-francesa, unido a otros datos de interés sobre el espacio de Rande.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, asegura que la iniciativa del departamento de Turismo “permite dar unha maior difusión, e de xeito moi atractivo e ameno, aos contidos do Meirande”. La regidora local mostró su convencimiento de que las visitas virtuales “espertarán nas persoas que a fagan o interese por achegarse posteriormente ao Meirande para realizar o percorrido, in situ, e coñecer o excepcional enclave no que está situado”.

Rivas resaltó que, desde que la edil María Castro se hizo cargo de la Concejalía de Turismo, “a potenciación do Meirande como punto de interese turístico foi unha das prioridades do goberno local”, y puso como ejemplo la remodelación total de la página web, que permite acceder a los contenidos audiovisuales e incluso a una recreación de la propia batalla naval, o también la inclusión de este recinto cultural, desde septiembre de 2021, en la Rede de Espazos Museísticos Atlánticos (REMA), que integra 36 museos de las costas atlánticas de Galicia, Portugal y Asturias.

La regidora redondelana considera que el museo Meirande “era un espazo museístico de primeira orde totalmente infrautilizado”, por lo que justifica su inclusión en la red REMA porque “era preciso poñelo en valor e, sobre todo, colocalo no mapa dos museos costeiros do noroeste peninsular”, concluye.