Campaña masiva de alegaciones contra el primer parque eólico de A Groba

La lucha ciudadana contra los parques eólicos previstos en la Serra da Groba se reactiva ante el inicio de la exposición pública del estudio de impacto ambiental del "Albariño I", el primero de los cinco previstos en los montes que unen a la vez que separan del Val Miñor y del Baixo Miño. Serán solo 15 días los que tendrán los vecinos para presentar alegaciones y doce colectivos de ambas comarcas se reunieron a última hora en Gondomar para diseñar una hoja de ruta de movilizaciones con el mismo lema de siempre: "A Groba non se vende". Arrancarán con una campaña masiva de alegaciones que repartirán por todas las parroquias afectadas.

Convocan charlas informativas mañana en Loureza y el sábado en Belesar

Representantes de la plataforma SOS Groba, del Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), la Plataforma pola Defensa do Galiñeiro –que agrupa a más de 40 entidades–, Salvemos Monteferro, A Ría Non Se Vende, O Fuscalho, A Jalheira, Co-Mando Ghichas, Rede Galega Stop Eólicos, Colectivo Carballas, Anabam y la Plataforma en Defensa da Foz do Miñor organizarán protestas en breve. Por el momento, han convocado para mañana viernes a los vecinos de la parroquia de Loureza, en Oia, a las 19.30 en el colegio de Refoxos, para ofrecerles una charla informativa acerca de los efectos de los parques eólicos y para entregarles modelos de alegaciones listas para firmar. El sábado harán lo mismo en la parroquia baionesa de Belesar, en el colegio público a las 18.30. La intención es proteger “a riqueza ambiental, paisaxística e cultural” del entorno. En la Serra da Groba vive la mayor cabaña de caballos salvajes de Europa y son cientos los yacimientos arqueológicos milenarios que se reparten por sus montes.

Son 6 los aerogeneradores de cerca de 200 metros de altura, 150 de diámetro de rotor y 4,2 megavatios de potencia cada uno los que plantea el parque eólico “Albariño I”, el primero de los cinco previstos en la Serra da Groba que entra ya en la fase avanzada de tramitación y que afecta inicialmente a los municipios de Baiona, Oia y Tomiño.

La compañía Ceólica Hispania S.L. está detrás del proyecto que puede consultarse en la web oficial de la Xunta, a través del enlace https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica. Una sociedad participada al 98% por Acciona Energía S.A., que prevé invertir un total de 21.346.827,79 euros, según la publicación del Diario Oficial de Galicia.

Son 27 los molinos proyectados en la Serra da Groba a día de hoy, repartidos en 5 parques

El “Albariño I” coloca cuatro molinos en Belesar, concretamente en el entorno del Alto da Groba, a los dos lados del vial que lo atraviesa. Los dos restantes se ubicarían en Burgueira, ya en el Concello de Oia, donde están previstas también dos torres de medición. Todo ello junto al límite con las parroquias de Pinzás y Barrantes, en Tomiño. En esta última parroquia tomiñesa se instalaría, según los planos que manejan SOS Groba y el IEM, una subestación eléctrica.

Hace ya dieciséis años que se conoce la existencia del “Albariño I”, con 21 aerogeneradores de 2,3 MW aunque el proyecto ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de todo este tiempo. En mayo se publicó la última, con los seis molinos de 4,2 MW que ahora se someten a información pública.

A día de hoy, el Rexistro Eólico de Galicia recoge un total de cinco parques eólicos en A Groba, que suman 27 aerogeneradores. Al “Albariño I” se añaden el “Torroña I”, con 4 molinos planteados pora los montes de Viladesuso y Torroña, en Oia; el “Toroña”, que contempla otros 10, la mayoría en el mismo municipio y uno de ellos en Baiona, concretamente frente al mirador de O Cortelliño, alterando la espectacular panorámica que ofrece este balcón natural. Completan el despliegue por la sierra otros dos que afectan a O Rosal, el “Merendón”, que incluye 5 aerogeneradores, y el “O Rosal”, que añade otros 2.

"Trampas" en la tramitación

Sos Groba arremete contra la "falta de transparencia de la Xunta" en todo el proceso. Bruno Centelles, uno de sus portavoces asegura que el estudio de impacto ambiental que habrá que analizar no había sido publicado. "Dan dúas semanas para estudar un documento de más de tres mil follas", lamenta, además de relatar numerosas "trampas" en la tramitación. Desde la fragmentación de parques, divididos en este caso en cinco "cando se trata dunha superestructura interconectada".

Según la normativa de la Xunta, los parques de menos de 30 megavatios se tramitan por la vía simplificada y es el Ejecutivo autonómico el que los autoriza. La Ley estatal de Evaluación de Impacto Ambiental establece que los mayores de 50 MW debe autorizarlos el Gobierno central. Al no superar la potencia mínima, “a avaliación dos efectos ambientais é deficiente”, recalcan desde el IEM, que recuerda que los tribunales ya han anulado algunos parques por esta fragmentación “presuntamente ilegal”.