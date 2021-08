La salcedense Lara Lars decora el verano de Madrid

En su Salceda natal, en Pontevedra y hasta en la Gran Vía de Madrid. Los collages de Lara Lars han conquistado las calles de estos lugares de la misma forma que los ovnis invaden las láminas con las que se ha hecho un hueco en el mundo de la ilustración. En los últimos meses la carrera de esta salcedense ha despegado hasta tal punto que han llamado a su puerta tanto el Ministerio de Igualdad como el Ayuntamiento de Madrid. Para la cartera que dirige Irene Montero diseñó el cartel del Día del Orgullo 2021 y para la administración que preside Almeida, el cartel del festival Veranos de la Villa. “Quien no me conozca pensará que tengo muchos contactos, pero la verdad es que nunca he tenido ninguno”, bromea.

“Hubo un momento en el que estaba trabajando en los dos carteles a la vez y ninguna de las dos instituciones, gobernadas por partidos políticos totalmente distintos, sabía que lo estaba haciendo”, comenta Lara, que, a pesar de que desde el Ministerio de Igualdad ya le advirtieron de que el cartel sería polémico por el lema de “Orgullo de todas, todos, todes”, lo disfrutó muchísimo, pues conjugó su parte artística con su lado reivindicativo. “Cuando me lo propusieron les dije que sí de cabeza”, recuerda la salcedense.

Paradójicamente, se publicó primero el cartel del Ayuntamiento, que suscitó algún comentario que lo tildaba de facha. “Yo pensaba, madre mía, pues cuando vean el siguiente no sé qué van a decir”, se ríe Lara, que, de hecho, sintió más presión a la hora de elaborar el diseño de Veranos de la Villa, precisamente porque no sabía como iba a reaccionar la gente y porque iba a adornar medio Madrid.

El resultado final cuelga de las farolas de las calles más céntricas y se proyecta en las pantallas publicitarias de la capital. “Es una pasada”, confiesa, comentando que la gente le escribe y le manda fotos con los carteles. En ellos mezcla su estilo brutalista, a través de la presencia de edificios como Torres Blancas o el Palacio de Cristal; con elementos propios del verano, como las piscinas y los helados; pero, sin olvidar su habitual guiño feminista, incorporando la imagen de Annette Kellerman, la nadadora australiana que a principios del siglo XX defendió el derecho de las mujeres a usar bañador de una sola pieza, al igual que los hombres. “A día de hoy todavía siguen pasando estas cosas”, lamenta Lara, haciendo alusión a las jugadoras noruegas de balonmano playa que recientemente se negaron a competir en bikini en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Además del Ayuntamiento de Madrid y del Ministerio de Igualdad, este año también recibió la llamada del Concello de Salceda, donde le encargaron un cartel para el Día de la Mujer, el cual todavía luce en el centro de su municipio natal. Y, también en Pontevedra hay diseños de Lara Lars, pues la Diputación la contrató para crear la imagen del Pont Up, un evento para emprendedores que se suspendió el año pasado por la pandemia y que se retoma ahora con la misma cartelería. De hecho, “este fue el primer trabajo que hice para una administración pública”, recuerda.

“Empecé haciendo collages cuando llegué a Madrid, un poco para representar lo que me imaginaba que sería vivir en una gran ciudad, y al final he acabado decorándola”, reflexiona Lara, que dejó su profesión de arquitecta cuando empezó a despuntar como ilustradora. Los ovnis, los edificios brutalistas y las mujeres florero convertidas en heroínas son sus señas de identidad.