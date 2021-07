Ola de cancelaciones en restaurantes de Baiona y Nigrán por los certificados COVID

“Todo el mundo quiere comer dentro por el tiempo y no todo el mundo tiene las vacunas. Las familias no están para hacerles PCR a los niños mayores de 12 años para salir a comer y los jóvenes tampoco”. Es la razón por la que los restaurantes de Baiona y Nigrán, a tope en plena temporada alta y en fin de semana, han recibido una oleada de cancelaciones. La explica uno de los grandes afectados, José Manuel Durán Asorey, gerente del popular restaurante Eladio de Panxón y directivo de la Asociación de Empresarios do Val Miñor (OValmi).