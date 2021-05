Un centenar de personas defienden la Serra do Suído de los parques eólicos

Un centenar de personas tomaron ayer la Serra do Suído, en Covelo, para manifestar su rechazo a los megaparques eólicos proyectados en la zona. Lo hicieron pacíficamente, realizando una andaina que salió a las 11 horas desde el cementerio de Piñeiro y se prolongó hasta por la tarde. La Asamblea do Suído encabezó dicha manifestación, con el apoyo de varios colectivos ecologistas. “Somos vecinos de Covelo que queremos proteger nuestros montes”, declaró Alexandre Cendón, portavoz de la Asamblea do Suído, en contestación a las comunidades de montes de la zona que esta semana mostraron públicamente su apoyo a los eólicos y criticaron esta convocatoria.