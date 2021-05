Comuneros retan a ecologistas a “coger el sacho”

Varias organizaciones de ecologistas han convocado esta semana una andaina-manifestación en contra de los proyectos de parques eólicos que, según lamentan, “amenazan los valores ecológicos y culturales” de la Serra do Suído. No obstante, no todos están en contra de la instalación de estos molinos de viento, pues varias comunidades de montes de Covelo han firmado un escrito en el que dan su beneplácito y retan a los ecologistas a “coger el sacho”.

“Si queréis hacer algo por O Suído, coger un sacho y una pala y venir con nosotros a limpiar los caminos, que está todo dejado a la mano de Dios, os va a hacer mejor que ir a pasear por las pistas. Además, arreglar vuestras casas y dejar las de los vecinos tranquilos”, instan las comunidades de montes de San Juan de Piñeiro, San Miguel de Fofe y Santa María de Campo, que reflejan así su apoyo a la instalación de parques eólicos en sus montes vecinales.

Por su parte, la Asamblea do Suído, apoyada por Adega, Ecoloxistas en Acción, Federación Ecoloxista Galega y Verdegaia, insiste en proteger la Serra do Suído de los proyectos eólicos, por lo que convoca esta andaina, que saldrá el sábado, día 22, a las 11.00 horas, desde el cementerio de Piñeiro, en Covelo. El colectivo solicita la inclusión de la sierra en la Red Natura 2000, cuya aprobación lleva años paralizada.