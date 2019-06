El BNG dará responsabilidades a todos sus ediles de Ponteareas

El alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, y los concejales del BNG elegidos el pasado 26 de mayo celebraron su primera reunión de trabajo en la que analizaron el nuevo escenario político abierto tras las elecciones municipales que convirtieron a los nacionalistas en la primera fuerza política con nueve ediles. Una mayoría simple muy amplia a solo dos ediles de la mayoría absoluta del pleno municipal, fijada en once concejales.

En el encuentro quedó configurado el grupo municipal del BNG, formado por cinco mujeres y cuatro hombres: Xosé Represas, Cristina Fernández, Roberto Mera, Verónica Carrera, Fernando Groba, Eva Gil, Miguel Bouzó, Rosa Covelo y Nahir Covelo.

Según explicó Xosé Represas, "todos os concelleiros e concelleiras do BNG asumirán responsabilidades no futuro goberno local. Agora, con nove representantes, catro máis que no anterior mandato, poderemos repartir máis as responsabilidades e traballar con moita máis eficacia". El alcalde destacó que sus concejales "conforman o mellor equipo que nunca antes tivo Ponteareas para gobernar, persoas honestas, preparadas e ilusionadas ante o reto de transformar o municipio nos vindeiros catro anos". En todo caso Represas no avanzó las áreas que dirigirá cada edil, posiblemente a la espera del pacto con el PSOE.

De los nueve concejales, cinco ya cuentan con experiencia municipal mientras que otros cuatro acceden por vez primera a la corporación y al gobierno local.