El juzgado avala el acuerdo sobre el conflicto del polígono de Amoedo

El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Redondela dio su visto bueno al acuerdo impulsado por Alternativa Veciñal de Pazos de Borbén y la Comunidad de Montes de Amoedo para resolver el conflicto que afecta desde hace años al polígono industrial de Amoedo, aprobado por mayoría en pleno a principios de año.

"En só uns poucos meses a oposición foi capaz de solucionar un conflicto que co PP levaba anos bloqueado", afirma Luciano Otero, candidato a la Alcaldía por Alternativa Veciñal.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Montes, Miguel Míguez, criticó que por esta situación arrastrada desde 2009, varias empresas interesadas en Amoedo no pudieron quedarse, como Algamar. "As consecuencias mais graves foron a pérdida de moitos postos de traballo para xente do concello". Con el acuerdo en vigor, Míguez asegura que el polígono "gana seguridade xurídica e dá confianza ás empresas" para venirse al concello. "Calculamos que no medio prazo poderiamos ter dez empresas máis instaladas", explica.

El acuerdo prevé un pago aplazado y fraccionado de los más de 500.000 euros que le reclama el Concello -con derecho de retención sobre el polígono- a la Comunidad de Montes para compensar las inversiones municipales realizadas sin consentimiento en terreno comunal. De esta forma, el Ayuntamiento deja de cobrar los alquileres de las empresas, que pasan a los comuneros, que así podrán hacer frente a los pagos exigidos para saldar la deuda.