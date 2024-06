El Celta crea un carnet para los aficionados que no vayan a Balaídos con frecuencia

El Celta ha lanzado una nueva idea: el Carnet Celtista para aquellos aficionados que no puedan ir con frecuencia a Balaídos. Esta tarjeta costará 30 euros y dará todas las ventajas que ofrece el el carnet de abonado convencional, a excepción la butaca en el estadio municipal para los partidos del primer equipo.

Según ha explicado el club, los poseedores del Carnet Celtista obtendrán un número de antigüedad, dispondrán del mismo descuento en las tiendas oficiales y podrán acceder a los partidos del Celta Fortuna, As Celtas, Celta Zorka Recalvi y categorías inferiores. Además, disfrutarán de un bono regalo bienvenida de 10 euros para emplear o en la compra de entradas o en tiendas oficiales.

Se presentan, además, otras dos modalidades adicionales que permiten a los aficionados apoyar a dos de los proyectos fundamentales del RC Celta: el nuevo equipo As Celtas y la Fundación. El Carnet Celtista As Celtas, que se puede adquirir por 50 euros e incluye todos los beneficios del Carnet Celtista, permite también "respaldar el proyecto más emocionante de las próximas temporadas", fomentando la participación de niñas en el fútbol y ofreciéndoles referentes dentro del club. Los celtistas que se decanten por esta modalidad recibirán una bufanda As Celtas como obsequio.

Colaborador

Por su parte, el Carnet Celtista Colaborador, cuyo coste es de 80 euros, ofrece, además de todas las ventajas del Carnet Celtista, la posibilidad de contribuir a la labor y desarrollo de la Fundación Celta: campus, clínicas y escuelas de fútbol tanto en Galicia como a nivel internacional, promoviendo la metodología y el sentimiento celeste. "Una labor que refuerza acciones de igualdad, integración y solidaridad a través del deporte".

La solicitud de este carnet está disponible desde este momento, a través de la web del club en las taquillas de Abanca Balaídos, hasta final de temporada. "El RC Celta espera que esta iniciativa perdure durante muchos años, extendiendo el sentimiento celtista por todo el mundo. Somos herederos de unos colores, de una tradición y de unas raíces. Somos herederos de un sentimiento inexplicable y cada poseedor de esta nueva tarjeta celeste llevará esta herencia más allá de los muros de Abanca Balaídos, de Vigo y de Galicia para recorrer todos los lugares en los que lata un corazón celeste".