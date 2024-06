El final del tridente del Celta Fortuna

El partido del pasado sábado en La Rosaleda puso fin a una gran temporada del Fortuna en la que brillaron con luz propia Alfon González, Raúl Blanco y Pablo Durán. Los tres atacantes celestes concluyen el curso con más de diez goles y un buen número de asistencias a sus espaldas y la inevitable sensación de que este ha sido su último año en el filial.

La Primera RFEF se les ha quedado pequeña y la urgente necesidad de aligerar plantilla y la competencia en el primer equipo complican su continuidad.

En las próximas semanas el Celta tendrá que decidir si los retiene en su primer equipo o los deja marchar.

Alfon celebra su gol al Málaga en Balaídos. / Marta G. Brea

Alfon González

Tras una difícil experiencia en Segunda División el pasado curso, primero en el Racing de Santander y más tarde en el Murcia, el delantero albaceteño cierra la temporada con las mejores cifras anotadoras de su carrera (15 goles y 7 asistencias). Alfon tiene contrato con el primer equipo del Celta, pero aceptó jugar con el filial la pasada temporada ante las dificultades de hacerse con una de las 25 fichas del conjunto profesional. Esas dificultades se han acrecentado ahora por el elevado número de jugadores con contrato en el primer equipo y la pretensión de Claudio Giráldez de no manejar una plantilla con más de 23 fichas que se completaría con gente del filial. En tales circunstancias, con 25 años cumplidos ya, el futuro del albaceteño se adivina lejos de Vigo, especialmente si se considera que le resta un solo año de contrato y el Celta no ha movido ficha para renovarlo.

Alfon, que no entra en los planes de Giráldez, dejaba en el aire su continuidad tras el partido de La Rosaleda: “Mi futuro pasa por descansar, habrá tiempo para saber qué pasa. Siempre he dicho que soy feliz en Vigo y me encantaría seguir muchos años, pero he hecho mi trabajo y ya no depende de mí. En unos días se sabrá”. La Segunda División española apunta a ser el destino más probable del albaceteño, cuya gran temporada no ha pasado inadvertida entre los equipos de la categoría de plata. El Celta, no obstante, tantea también el mercado mexicano en busca de un traspaso con el que obtener algún rendimiento económico por el artillero, por quien pagó hace tres años 150.000 euros. Su actual valor de mercado es de 300.000 euros, según el portal Transfermarkt.

Pablo Durán, tras anotar el 2-2 contra el Málaga en Balaídos. / Marta G. Brea

Pablo Durán

El del extremo tomiñés es seguramente el caso más complicado de los tres. Claudio Giráldez piensa en él para el primer equipo, pero el jugador no tiene ahora mismo garantía de que una de las fichas profesionales lleve su nombre y cuenta con interesantes ofertas del fútbol portugués. Media docena de equipos de la Liga Sagres, la primera división lusa, se han interesado por su situación, pero su destino más probable es el Famalicao, equipo que le sigue la pista desde hace tiempo y está muy interesando en incorporarlo a sus filas. El conjunto luso gusta al jugador, que lo considera idóneo por su proximidad geográfica y posibilidades de desarrollo futbolístico con un entrenador que le va a garantizar minutos. Río Ave y Casa Pía, entre otros clubes lusos, también han preguntado por su situación, pero el tomiñés está decidido a dar prioridad al Famalicao.

Durán tiene contrato con el Celta hasta junio del próximo año, con cláusula de corte si no se le pasa al primer equipo, lo que obliga al club vigués a tomar una decisión sobre su futuro, bien para retenerlo, bien para dejarlo marchar, en un plazo más o menos breve del tiempo. Al haber cumplido 23 años en mayo pasado, el tomiñés no podría estar en dinámica del primer equipo con ficha del filial.

Pablo Durán ha cerrado su segunda campaña en el Celta con los mejores números de su incipiente carrera: 13 goles y 5 asistencias.

Raúl celebra un gol al Logroñés. / R. Grobas

Raúl Blanco

El caso del capitán del Fortuna es semejante al de Pablo Durán, si bien Giráldez no piensa en él de forma inmediata para el primer equipo. Camino de los 23 años, que cumplirá el próximo 31 de julio, Raúl Blanco (11 goles y 8 asistencias el pasado curso) tiene contrato en vigor con el Celta hasta junio de 2027, con cláusula de corte al final de la próxima temporada si no sube al primer equipo. En otras palabras; si a final de la próxima temporada no se le hace ficha profesional, Raúl quedará libre.

Al iniciar la próxima temporada con 23 años cumplidos, la posibilidad de que alternase el filial y el primer equipo con ficha del primero queda descartada. Solo podría estar en dinámica del primer equipo con ficha profesional y el Celta no contempla ahora mismo esta posibilidad. Una opción sería terminar este último año en Primera Federación, pero tal alternativa solo retrasaría el problema y no beneficiaría su progresión futbolística.

Otra alternativa sería hacer ficha a Raúl con el primer equipo y luego cederlo a un equipo que pudiese garantizarle los minutos que necesita para no ver frenada su progresión, pero el Celta no ha sido partidario en estos últimos años de este tipo de soluciones. Pudo hacerlo con Iker Losada (al que ahora quiere repescar) y Sergio Barcia, pero finalmente optó por dejarlos machar. No se descarta la posibilidad de un traspaso con opción de recompra o conservando el porcentaje de una futura venta. México, donde el club lo ha ofrecido, o Liga Sagres, donde tiene pretendientes, podrían ser su próximo destino.

Suscríbete para seguir leyendo