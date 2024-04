Hasta 4 millones de dólares, un Porsche y alojamiento: ¿qué célticos podrían optar a esta oferta de trabajo del fútbol saudí?

FutbolJobs es una plataforma web que se creó en Alicante hace seis años para poner en contacto a todos los agentes del fútbol con clubes, instituciones deportivas y empresas.

Así, entrenadores, jugadores, fisioterapeutas, analistas, preparadores físicos, entrenadores de porteros o jefes de reclutamiento, entre otros, encuentran en esa bolsa de empleo miles de ofertas por todo el mundo, que cada vez más demandantes publican en ese portal. Es el 'Infojobs' del fútbol.

Las áreas laborales abarcan además desde lo profesional a lo 'amateur'. De esta manera, también hay oportunidades laborales en el fútbol base, en el semiprofesional o en el femenino, y por tanto con una horquilla salarial que puede oscilar entre un puñado de euros, a contratos de millones -de dólares, euros o libras-.

Advierten sus promotores que ellos no son agentes ni representantes, "nuestro principal objetivo es que nuestra labor sirva para conseguir la contratación laboral".

Sus ingresos, como cualquier otro portal de empleo, llega por las suscripciones que dan derecho al usuario a tener una serie de ventajas, como ver los detalles de la oferta, ponerse en contacto con los clubes, poder hablar con los equipos y así acelerar el proceso para encontrar destino. Pero las ofertas en sí son públicas y a ellas se puede mandar el historial deportivo, currículum, vídeos o sus cartas de recomendación, sin que sea necesario un proceso de intermediación.

Millones, bonus, coche de alta gama, alojamiento y pasajes

Hace unos días, el portal alicantino publicaba una de las ofertas más jugosas de su amplio listado: "Delantero para club de fútbol de 1ª división de Arabia Saudí. Salario: 2 a 4 millones de dólares netos, dependiendo del perfil".

Para optar a esta oferta, el club en cuestión presenta una serie de requisitos que deben cumplir los candidatos. Teniendo en cuenta que el elegido debe tener experiencia en primera división, revisamos la nómina de arietes del Celta que podrían optar a ese puesto de trabajo, que si bien no alcanza los 12 millones por temporada que firmó el excéltico Gabri Veiga con el Al-Ahli, sigue siendo una cantidad desorbitada. Estas son las exigencias del club contratante, que no desvela su nombre:

REQUISITOS:

Estamos en la búsqueda de un delantero centro, perfil 9 puro, para club de la Saudi Pro League

Buscamos es un jugador no mayor de 28 años, con un perfil en Transfermarkt contrastado y con un valor de mercado de 1 millón de euros en adelante

Un delantero con experiencia en primera división; el club no acepta perfiles secundarios, ni perfiles de categorías inferiores ni de valor de mercado inferior al estipulado

Debe ser un jugador de rápida adaptabilidad al entorno y el país

El candidato que se postule debe adjuntar su perfil de Transfermarkt y un vídeo reciente

SE OFRECE:

Salario de 2 a 4 millones de dólares netos dependiendo el perfil

Bonus por objetivos

Vehículo: Coche marca Porsche o similar

Alojamiento

Pasajes de avión

Si repasamos la lista de futbolistas más ofensivos del Celta que podrían jugar en esa posición de 9, ésta se reduce a cuatro jugadores: Iago Aspas, Larsen, Douvikas y Miguel Rodríguez.

Valoraciones de Tranfermarket / Transfermarket

No obstante, el puesto de 9 puro como exige la oferta es relativo en el caso de Aspas o Miguel, ya que su versatilidad les sitúa, en ocasiones, como jugadores de enganche o extremos. Al margen de ese handicap, ninguno de los dos cumplen todos los requisitos. El genio de Moaña dejó atrás hace tiempo esos 28 años o menos que exige el club saudí -tiene 36-, aunque su valoración en Transfermarkt está cuantificada en 3 millones de euros. En el caso del punta redondelano, la edad no sería un problema, ya que tiene 20 años, pero, por 100.000 euros no llegan al millón que piden los árabes para empezar a valorar al jugador.

Si podrían mandar su curriculum Anastasios Douvikas, de 24 años y valorado en 6 millones de euros, y Strand Larsen, de la misma quinta que el griego, y con una valoración de 20 millones.