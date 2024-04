El Celta reestructura su organigrama deportivo: "Queremos que todos los equipos jueguen igual"

Marco Garcés presentó este miércoles el nuevo organigrama deportivo del Celta, que presenta importantes novedades en su estructura, con la creación de nuevos departamentos, ampliación de funciones en otros y una decidida vocación de promoción interna, tanto en lo que respecta a jugadores y a técnicos, pero también a otros profesionales formados en la casa.

El nuevo modelo supone, según el director de fútbol, “un cambio de paradigma”, con respecto al anterior esquema. “Nos parece una estructura congruente con lo que el club quiere representar a través de la promoción interna. Las figuras principales ya estaban dentro y es lo que queremos ejemplificar con jugadores y profesionales. Queremos que todos los equipos, desde el benjamín B hasta el equipo de Primera División, jueguen igual”, ahondó el mexicano, que confirmó la continuidad de los exfutbolistas Mirolad Ratkovic, Mario Bermejo y Santiago Castro como miembros de la secretaría técnica.

Desvinculación del Gran Peña

En esta línea, anunció que el Celta no va a renovar su acuerdo de colaboración con el Gran Peña, lo que propiciará la desaparición del equipo C, por lo que al finalizar el presente curso liguero desaparecerá su segundo filial, que en estos momentos compite en Segunda Federación. "No renovaremos ese convenio con el objetivo de acelerar los procesos. El objetivo es que cada vez se pueda ver más jugadores juveniles dentro del Fortuna, dentro de la Primera División, buscando acelerar los procesos para incrementar la competitividad", indicó Garcés.

El convenio actual, firmado en el verano de 2021, imposibilita que los jugadores con ficha en el equipo juvenil puedan jugar con el Celta C-Gran Peña y que un futbolista con ficha con el Gran Peña que juegue diez o más partidos con el Celta Fortuna ya no pueda bajar más con el segundo filial.

"Hay dificultades legales en la que jugadores juveniles del Celta no pueden acceder al Gran Peña durante su etapa juvenil y eso nos limita mucho esa aceleración de los procesos", afirmó Álex Otero, nuevo director del área de Scouting.

Renovación de Giráldez

Durante la presentación, celebrada en el Salón Regio de A Sede, el ejecutivo celeste expresó su confianza en la inminente renovación de Claudio Giráldez, que será una parte esencial de la nueva estructura y cuya vinculación con la entidad gallega expira el próximo 30 de junio. "Estamos trabajando en eso. Él ha tenido la propuesta de renovación encima de su mesa durante todo este periodo y estamos muy esperanzados de poder cerrarlo pronto", comentó el máximo responsable del área deportiva.

Cuestionado por si la continuidad de Claudio Giráldez va ligada a la permanencia en LaLiga, el mexicano afirmó: "Solo pienso en Claudio en Primera División, no quiero ni hablar de la otra alternativa".

Áreas principales

Garcés explicó que el organigrama se va a estructurar en torno a cinco seis áreas principales, entre las que se incluye al técnico, Claudio Giráldez, cuya renovación el club considera inminente. El técnico porriñés, el propio Marco Garcés y la presidenta, Marián Mouriño, formarán la comisión que se encargará de la confección de la primera plantilla.

Organigrama del Celta. / RCCV

El resto del organigrama estará conformada por los departamentos de Metodología; que estará a cargo de Eduardo Covelo; Scouting, cuyo responsable será Álex Otero, Ciencias del Deporte, con Álex Andújar al frente; Ciencias de la Salud, a cargo del doctor Juan José García Cota y Administración, cuyo director será Míchel Martínez.