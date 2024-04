El Celta muere en la orilla tras desaprovechar sus ocasiones

Baño de realidad para el Celta de Claudio Giráldez, que sufre su primera derrota desde que asumió las riendas del equipo. Tras un primer tiempo en el que los vigueses no supieron aprovechar sus opciones, el Betis impuso su calidad en el segundo acto para ponerse dos a cero. Con todo perdido, sin embargo, un arranque de orgullo liderado por Iago Aspas estuvo cerca de acabar el empate: marcó Larsen en el 91 y Carlos Pérez marró un remate franco dentro del área después.

No pudo esta vez el Celta cosechar nada de su huerto andaluz y queda a expensas de lo que hagan los rivales para saber si mantiene las distancias o no. El entrenador porriñés ya conoce cómo se las gastan en LaLiga si no conviertes tus oportunidades.

Después de unos minutos iniciales de tanteo, el Celta fue haciéndose con el dominio del juego y encontrando fluidez, con Jailson de libre, Manquillo de central derecho y Mingueza en ese carril. Sin embargo, la mayoría del fútbol se canalizaba por el sector izquierdo. De un balón interior de Bamba nació la primera de los célticos; Strand Larsen, un tanto escorado, la cruzó bien, pero Rui Silva desvió a córner.

Empezaron a ser habituales las llegadas a tres cuartos de los vigueses, pero faltaba finura en el último pase. Hugo Álvarez y Bamba, de hecho, no acababan de coordinarse en la ocupación de los espacios. Sí tuvo clarividencia Iago Aspas para encontrar a Mingueza en la otra banda. El catalán centro con precisión, pero Larsen remató de cabeza alto. La última gran llegada de la primera parte fue un remate que Hugo Álvarez se encontró en el segundo palo, a la salida de un córner, pero un defensa se interpuso en su primer gol en Primera.

En el descanso, Manuel Pellegrini miró a los suplentes en busca de soluciones. Dio entrada a Fekir y Bakambu y el partido adquirió otro tono. Pudieron marcar los béticos en un córner rocambolesco, lleno de rechaces, pero el desequilibrio llegó poco después. En el minuto 53, Bellerín ganó la línea de fondo, puso el balón en el punto de penalti y el otro lateral, Miranda, la envió a guardar.

Isco se hizo dueño del partido en ese tramo, sin que el Celta fuese capaz de encontrar respuestas. Lo intentaban los vigueses, pero no podían hacer daño a los locales, que se sentían muy cómodos. Claudio Giráldez fue introduciendo cambios (Carles Pérez, Damián, Allende, Cervi y Unai), pero nada parecía cambiar el signo del choque. De todos modos, lo ajustado del marcador mantenía una emoción que pareció liquidar Fekir con un gran gol en el 83 a pase de Isco.

Amago de remontada

El malagueño se fue al banco entre la ovación de los suyos y fue como si el Celta se librase de su criptonita. Iago Aspas lideró entonces un arranque de orgullo que bien pudo acabar en empate. Primer asistió con una dejada en boca de gol a Allende, que falló seguramente por no buscar el remate con su pierna mala. Luego dejó a Larsen de frente a la puerta, pero su disparo desde la frontal se fue fuera poco. Ya en el 91, puso un balón perfecto para la carrera de Allende, el argentino marró el mano a mano, pero el rechace lo cogió Cervi. Su tiro lo desvió a gol Larsen.

Quedaban seis minutos de descuento para intentar rescatar un punto. Apretó el Celta a lomos de Aspas. En un córner, el moañés la ganó en el segundo palo, jugó con Unai y este la cedió para Carles Pérez. El catalán tenía un tiro franco, aunque ante él había una nube de piernas. Intentó sortear los obstáculos ajustando al palo, pero se le fue fuera. Ya no hubo tiempo para generar más. Se rompe la inercia positiva tras la llegada de Claudio Giráldez.