Cervi: “Hay que pasar página y centrarnos en estos partidos”

Claudio Giráldez va sumando adeptos a su manera de jugar. Ayer fue Franco Cervi quien manifestó su aprobación a la metodología de un entrenador que quiere que su equipo sea protagonista y valiente en todos los partidos.

“Estamos entendiendo la forma de Claudio, esperamos llegar a eso que él nos pide, que es avanzar siempre en el campo con superioridad y encontrar un hombre que esté libre. Poco a poco, vamos entendiendo su manera de jugar”, señaló el atacante argentino, quien ha disfrutado de minutos en los dos partidos que ha dirigido Giráldez al Celta tras la destitución de Benítez.

“Cada entrenador tiene su estilo. Estamos trabajando en otro estilo, en intentar coger los conceptos que quiere Claudio lo más rápido posible para lograr el objetivo que tenemos, que es muy importante. Hay que pasar página en eso y centrarnos en lo que queda de temporada”, apuntó Cervi en la sala de prensa de Afouteza, donde el Celta concluyó ayer una semana de trabajo antes de comenzar a preparar la semana que viene la visita al Betis, en uno de los ocho últimos compromisos del Celta.

Lamenta el exjugador del Benfica que este curso viese reducida su participación por problemas físicos. Cervi acumula 491 minutos en 14 partidos de Liga, cuando el curso pasado intervino en 36. “Tuve una temporada diferente porque he sufrido dos lesiones donde antes no había tenido problemas musculares. Uno ve los números y por ahí no estaba acostumbrado. Hay que seguir trabajando para tratar de ayudar al equipo. Vine a este club por elección mía y quiero dar lo mejor de mí para brindarle al Celta la misma confianza que depositó en mí”, admite el futbolista suramericano de 29 años.

Confía Cervi en que el Celta supere la difícil situación en la tabla: “Estamos muy bien, con muchas ganas. Lo hemos demostrado en los últimos partidos. En el último no pudimos llevarnos la victoria pero estuvimos cerca. Con esas ganas y con el equipo que tenemos nos quedan lindos partidos por afrontar”.

Aparca el argentino las especulaciones sobre su futuro en el Celta, con el que le resta un año de contrato. “Ahora no puedo permitirme hablar de mi renovación porque nos quedan partidos muy importantes. Estamos en una situación en la que necesitamos estar unidos, pensar únicamente en estos partidos, que serán importantes para nosotros y para el club”, añade el futbolista de San Lorenzo.