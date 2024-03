Controversia por el futuro de Larsen

La televisión pública noruega publicó ayer un reportaje en el que Jörgen Strand Larsen habla de su interés por cambiar de aires el próximo verano y su seleccionador, Stäle Solbakken, le recomienda que continúe al menos un año más en Vigo porque aquí le ofrecen la posibilidad de ser protagonista en un equipo que es más competitivo de lo que refleja la tabla de un campeonato tan importante como la Liga española.

La noticia, adelantada por este diario, generó un gran debate en las redes sociales. Ante la dimensión que tomaban las declaraciones de Larsen, el propio jugador intentó apagar el incendio apelando al problema de las interpretaciones de un mensaje claro y esperado en cierta medida porque incluso el Celta ve al internacional noruego como el más importante valor para equilibrar el presupuesto en el balance de junio.

“Strand Larsen espera un cambio de club”, titulaba ayer la NRK (la radiotelevisión pública noruega) el reportaje sobre el delantero del Celta que en los últimos días estuvo concentrado en su país con la selección noruega, con la que disputó dos partidos amistosos antes de regresar a Vigo para preparar el partido del domingo ante el Rayo.

“Todavía no he jugado en un gran equipo”, era la segunda frase destacada en la noticia publicada ayer, en la que se destacaba la “gran temporada” de Larsen en LaLiga, donde suma 10 goles y se ha convertido en el máximo goleador del Celta. Se añadía que las actuaciones del nórdico no pasan desapercibidas para muchos clubes europeos y que el objetivo del céltico es dar un nuevo paso en su carrera deportiva, como ocurriera hace dos años cuando llegó al Celta tras destacar en el Groninger de los Países Bajos.

“Yo no me estreso. Tiene que ser un paso correcto y todavía queda mucho para el verano, así que el objetivo es ir partido a partido y asumiendo lo que vaya viniendo. Si consigo estar bien, los partidos que me quedan puede ser un verano guay”, señalaba Larsen, que aprovechó la concentración con Noruega para atender a la NRK.

Y ante esas afirmación, el periodista del canal estatal le preguntaba: “¿Qué quieres decir con eso?”. Larsen, entonces, se sinceraba: “Que para mí sería que haya equipos grandes que me quieran comprar. Aunque queda mucho tiempo. Yo sé cómo funciona esto, que tienes que demostrar todo el tiempo. Si yo consigo mantener el nivel que he mostrado en los nueve últimos partidos pues seguro que alguien se va interesar por mí”.

Hasta junio de 2028

Aunque Larsen firmó con el Celta hasta junio de 2028, el club, que desembolsó entonces unos 12,5 millones por el traspaso, vería con buenos ojos recibir una suculenta oferta económica por el joven delantero, como reconoció en febrero pasado Marco Garcés, director deportivo céltico. “Yo mismo sé que me queda mucho por mejorar. Todavía no he jugado en un equipo grande. El objetivo es ir a un equipo que no siempre sea el que no es favorito para ganar el partido. Y creo que de esa forma podría desarrollar más el potencial que creo que tengo”, siguió comentando Larsen.

Sobre posibles ofertas, el jugador asegura no tener noticias: “No, que yo sepa, pero no soy tonto. Yo sé cómo funciona esto. Imagino que un delantero de 24 años que marca 10 goles en LaLiga pues sé que va a generar interés y sé que mis agentes tienen todo controlado. Así que ellos probablemente trabajen para moverme este verano. Yo sé lo que tengo que hacer, que es rendir en la selección y en el Celta”.

En la misma noticia, la NRK aborda al seleccionador noruego, Stäle Solbakken, que pide al jugador que recapacite sobre lo declarado: “Yo tendría cuidado y se lo he dicho a Jörgen porque irse a un equipo un poquito mejor quizás no sea una buena idea cuando ya te has asentado en ese equipo, tienes una posición segura”. Y Solbakken habla con cariño y conocimiento de causa del club vigués: “El Celta es el equipo al que claramente le han anulado más goles el VAR y es al que le han metido más goles en los diez últimos minutos. Creo que el Celta podría estar en mitad de la tabla en la Liga española el próximo año. Entonces, Larsen ya estaría jugando en un nivel muy alto. Yo sería precavido con estar buscando equipo todo el tiempo, es lo que le he dicho a Jörgen. Cuando tienes una posición segura hay que andar con mucho cuidado porque marcharse a otro equipo en el que tienes que empezar de cero puede ser peligroso”.

A última hora de ayer, Larsen intentó suavizar sus declaraciones: “Jamás faltaré al respeto al Celta y a sus aficionados. Soy feliz en Vigo. Las preguntas y respuestas sobre mi futuro no han sido bien entendidas (...) Con ganas de ganar todos los partidos (...) Tendréis más información sobre este mal entendido”, señaló el noruego en Instagram.