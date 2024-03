El derbi gallego del (com)padreo entre Celta y Deportivo en redes sociales

En la temporada 2014-2015, en las primeras jornadas de Liga, se disputó en Balaídos el primer derbi gallego de la temporada. Fue a finales del mes de septiembre cuando el Celta de Berizzo venció por 2-1 al conjunto blanquiazul, gracias a los goles de Nolito y Larrivey.

Aún faltaba un año para que Iago Aspas, que por aquel entonces vestía la camiseta del Sevilla, volviera a las filas viguesas. Pero esa noche, tras el clásico, el de Moaña mostró su alegría por la victoria celeste, publicando un tuit en su cuenta personal que hoy, una década después, vuelve a la memoria de todos en este Día del Padre tan señalado.

"Papa, siempre encima de mama... Los 3puntos se quedan en casa, grande el gato de catoira parando el penalty #onosoderbi" , escribió el de Moaña aquel 23 de septiembre de 2014.

Hace años que el primer equipo del Celta y del Deportivo no se ven las caras en un terreno de juego. Los herculinos, ahora en Primera RFEF, resuelven esa eterna rivalidad cada temporada con el filial del conjunto vigués, el Fortuna, que también milita en esa categoría.

Pero, de vez en cuando, el recuerdo de aquellos grandes derbis gallegos de Primera regresa a la memoria, con una morriña que, a veces, se canaliza en la arena virtual de las redes sociales, como ha ocurrido este 19 de marzo.

Esta vez fue el CM del Celta el que "sacó el balón de centro" en este derbi virtual para felicitar a todos el seguidores esta festiva jornada. Concretamente fue el perfil inglés del club el que posteó en X lo siguiente:

"Happy #FathersDay" -Feliz Día del Padre-.

En la foto de la publicación, un montaje del disparo de falta que Aspas convierte en gol, en uno de los últimos derbis de Riazor, en la víspera de Nochebuena de 2017 (Deportivo 1-3 Celta), con el de Moaña celebrando el tanto. Un mensaje que nos traslada a su tuit del año 2014.

La respuesta desde el norte

En A Coruña no se quedaron callados, y lejos de considerarse la "mamá" de esta relación tan familiar, se adjudicaron el papel de padre, al responder así: "Thank you, son" - Gracias, hijo-.

La respuesta del Deportivo al Celta, en X. / X

Una mecha imposible de apagar por los seguidores de ambos equipos, que han echado más leña al fuego con decenas de comentarios en la publicación, alimentando así ese primigenio "compadreo" entre Celta y Deportivo.