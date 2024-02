El Celta afronta otro duelo clave sin el mejor Aspas del curso

Iago Aspas no va a poder estar a las órdenes de Rafa Benítez para el duelo de este viernes contra el Almería. Benítez pierde por acumulación de tarjetas al futbolista que mueve los hilos en ataque para un choque de gran importancia (especialmente tras el amargo empate cedido en el último suspiro en el Nuevo Mirandilla) que el cuadro celeste necesita ganar a toda costa para mantener su exigua ventaja sobre los puestos de descenso.

El preparador celeste se queda sin su futbolista más talentoso en su momento más dulce del curso, tras anotar durante dos jornadas consecutivas goles de gran significado con muy buenas prestaciones sobre el verde. Frente al Barcelona, el moañés anotó su gol 200 con la zamarra del Celta y el domingo hizo contra el Cádiz el número 150 de su cuenta en Primera División, situándose como uno de los grandes delanteros de LaLiga en el presente siglo. A estas dos dianas hay que sumar desde el mes de enero un tanto clave para la victoria obtenida frente al Betis en Balaídos y otro gran gol al Mallorca que sirvió al conjunto celeste para puntuar en Son Moix. Cuatro goles en dos meses frente a un único tanto (en San Mamés frente al Athletic) en los cuatro anteriores.

No es la primera vez esta temporada que Benítez no puede disponer de Aspas o que directamente prescinde de sus servicios. El Celta goleó con él en el banquillo a Osasuna en El Sadar, donde el morracense se quedó por primera vez sin minutos. En la siguiente jornada, Iago comenzó como suplente contra el Getafe en el Coliseum, pero el técnico céltico no tuvo más remedio que recurrir a su talento cuando el rival se puso dos goles por delante. Pese a la derrota cedida en el último suspiro contra los azulones, su entrada en el campo mudó la cara al equipo vigués, que neutralizó una desventaja de dos goles, con asistencia de Aspas a Tadeo Allende en el segundo.

Camino de los 37 años, que cumplirá en agosto, el ritmo anotador de la estrella del Celta es claramente inferior al de las temporadas anteriores, pero su influencia en ataque no ha decrecido. Larsen ha tomado el testigo del gol, pero Iago es el que da sentido al juego. De máximo goleador del equipo ha pasado a ser el generador de oportunidades. Ya no marca tantos goles, pero es el máximo asistente del Celta este curso, con cinco pases decisivos, y es uno de los atacantes de LaLiga que más pases clave (los que propician situaciones de gol) genera.

Aunque Benítez sugirió a comienzos de temporada la necesidad de dosificar sus apariciones para que el moañés tuviese “más minutos de calidad”, lo cierto es que este curso también lo ha jugado prácticamente todo. Hasta la fecha se ha perdido dos partidos (uno por sanción y otro por decisión técnica) y no comenzó como titular contra las Palmas en el Estadio de Gran Canaria y ante el Rayo en Vallecas, donde el técnico eligió a Larsen y Douvikas como pareja de delanteros. Tampoco contra el Getafe, partido en el que Benítez repitió sin éxito el once ultradefensivo que tan buen resultado le había dado contra Osasuna. Aspas es el tercer jugador del plantel con más minutos, superado tan solo por Unai Núñez y Óscar Mingueza.

Sin su astro en el campo, el Celta ha firmado esta temporada una victoria (Osasuna) y una derrota (Villarreal), pero al contrario del pasado curso, cuando una lumbalgia crónica lo dejó tieso, sus números han ido mejorando con el paso de los partidos.