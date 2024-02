Aspas: “Si estamos abajo es por algo”

Iago Aspas no puso paños calientes al empate cedido por el Celta en el último minuto del tiempo de descuento. El delantero celeste lamentó que el conjunto vigués no fuese capaz de mantener la renta de dos goles que adquirió antes de cumplirse la primera hora de partido y achacó el mal resultado a los errores cometidos por todo el equipo, sin excluirse él mismo.

“Si estamos abajo será por algo, por tener errores, yo el primero. Hemos defendido muy abajo esos centros. Ya en la anterior al córner está solo el delantero en el área pequeña y hay tres mirando para él”, analizó el moañés tras el partido en declaraciones a Movistar. “Son cosas que en Primera División no se pueden permitir, te penalizan y nos vamos 2-2. Seguimos a 3 puntos del descenso, con el golaverage empatado”, precisó el artillero, que puso el foco en la visita a Balaídos del Almería el próximo viernes: “ Tenemos mejor diferencia que ellos así que a intentar ganarle al Almería en casa esta semana”.

Iago Aspas admitió que no resultó fácil jugar ayer en el Nuevo Mirandilla. “Era un partido con mucha tensión. Sabíamos lo que nos jugábamos y estábamos bien puestos sobre el terreno de juego. Sabíamos que ellos son un equipo que no tiene tanto fútbol, que pega centros, que pega el lateral centros arriba en busca de la segunda jugada con los dos delanteros”, apuntó el moañés, que puntualizó: “Teníamos que aprovechar nuestras oportunidades, las hemos aprovechado, pero una vez más no hemos sido capaces de cerrar el partido”.

El delantero céltico, que ayer anotó su gol 150 en Primera División y el quinto del presente curso, confesó que el empate cedido en el último suspiro ha hecho daño. “Estamos jodidos después de verlo tan cerca. Los teníamos en la lona, solo nos metían centros laterales y estábamos defendiendo bastante bien. Creo que el que nos hayan metido el 1-2 tan pronto nos ha hecho mucho daño. Hemos defendido mucho más atrás, casi en el área”, explicó Aspas. “Lo que nos viene pasando toda la temporada, los centros laterales que nos hacen daño. Antes del gol [del empate], creo que fue en un córner, ya tuvieron una ocasión clarísima: un tío delante casi del portero en el área pequeña. Menos mal que la hemos parado, pero en la siguiente jugada nos meten un gol por la escuadra. Lo que nos viene pasando”, se resignó. Acerca de su gol número 150 en Primera División, Aspas indicó: “Estoy muy contento, pero no me deja del todo satisfecho porque yo siempre quiero ganar. Una pena y a seguir trabajando para que llegue la próxima victoria”.

El otro goleador del Celta en el Nuevo Mirandilla, el sueco Williot Swedberg, lamentó también la ocasión desperdiciada por el Celta para poner tierra de por medio con los puestos de descenso. “Íbamos ganando 2-0 y teníamos el control del partido. Al final lo perdimos, pero creo que si seguimos con eso podemos sacarnos de esta zona”, comentó el atacante escandinavo, que extendió su enfado al resto del vestuario. “Todos estamos muy cabreados con lo que pasó”, desveló Williot, que prefiere mirar hacia el futuro: “Tenemos que mirar al siguiente partido. Ya sé que es un poco lo de siempre, pero es así. Así el fútbol. Hoy no vamos a estar muy felices, pero mañana ya veremos lo que podemos hacer para el próximo partido”.

Su compatriota Carl Starfelt, que ayer repitió titularidad en el eje de la zaga, no difirió en el análisis. “Antes de eso te diría que un punto no era terrible, pero ahora mismo parece que hemos perdido”, observó.

Horario para el Rayo

Por otra parte, el LaLiga hizo público ayer la fecha y el horario de a trigésima jornada que enfrentará al Celta con el Rayo Vallecano en Balaídos. El choque ha sido fijado para el domingo, día 30 de marzo, a las 14.00 horas. Será el sexto choque que el equipo vigués dispute en este horario esta temporada.