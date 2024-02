El Celta C suma un nuevo triunfo

Y ya van quince jornadas sin perder. El Celta C Gran Peña venció ayer con comodidad al Pontevedra B y durante muchos minutos estuvo al frente de la tabla clasificatoria, mientras el Bergantiños empataba en su visita al colista.

El Gran Peña, segundo clasificado, recibía ayer al penúltimo clasificado, por lo que se presumía un dominio claro frente a un equipo encerrado en su campo. Pero no fue así. El filial granate se plantó en el verde de Barreiro sin complejos y trató de tú a tú al Celta C, que afrontaba el choque con las bajas en el centro del campo de Cantero y Dela (que viajaron con el Celta Fortuna). Aún así, en el minuto 7 llegó la primera ocasión para los locales, en lo que parecía un penalti muy claro sobre Óscar Gil, que no señaló el colegiado. Pero poco después, el propio jugador se resarció con una fantástica jugada personal que finalizó con un gran lanzamiento desde fuera del área, para abrir el marcador.

El Pontevedra continuó igual, bien plantado sobre el terreno de juego, y no tardó mucho en igualar, al aprovechar un saque de esquina para lograr el empate con un buen remate de cabeza de Rancaño.

El equipo local acusó las ausencias de Cantero y Dela y por ello el juego discurría más por las bandas o dependía de acciones individuales para crear peligro. Precisamente así llegó el segundo tanto celeste. Óscar Lorenzo lo hizo todo, en una preciosa jugada personal, y adelantó al Celta C en el minuto 33.

Este gol sí hizo daño al Pontevedra, que por primera vez dudó, y el conjunto local se hizo con el control del balón. Y cuando ya se pensaba en el descanso, llegó el tercer tanto del Gran Peña en el tiempo de descuento. Tarensi probó fortuna con un lanzamiento desde lejos, el balón se estrelló en el palo y el rebote fue aprovechado por Rivera para conseguir el tercer tanto local.

Tras el descanso, el Pontevedra B salió espoleado, con ganas de conseguir un gol que le metiese en el partido y en el 47 Fran López, tuvo una ocasión muy clara, al rematar de cabeza un saque de falta, en un despiste de la defensa local.

Poco después, en el minuto 55, fue Sergio Abal el que se internó por banda y puso un centro envenenado que se paseó por delante de la portería de Dani Sampaio, sin que nadie acertase ni a despejar ni a rematar.

El que no perdonó fue Rivera. En el minuto 65, el colegiado señaló un claro penalti sobre Óscar Gil y Rivera sentenció desde los 11 metros. A partir de ahí, con el partido sentenciado, el juego perdió intensidad, hasta que en el minuto 80, en una acción aislada y con permiso de la defensa del Gran Peña, Jairo logró el segundo de los granates para cerrar así el marcador final.