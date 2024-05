Luísa Villalta, autora coraxe

O vindeiro venres 17 celebramos o Día das Letras Galegas, que este ano estará dedicado a Luísa Villalta. Unha autora que nos deixou de xeito prematuro á idade de 46 anos e que eleva o (escasísimo) número de autoras que recibiron esta homenaxe. No 1963, os académicos Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo decidiron poñer en marcha esta efeméride escollendo como primeira homenaxeada a Rosalía de Castro. Por que o 17 de maio e non outra data? Porque coincide co día en que foi publicado Cantares Gallegos. Desde a elección da figura de Rosalía de Castro no 1963 houbo que agardar ata o 1987 para que outra muller recibise esta homenaxe. Nesta segunda ocasión foi Francisca Herrera. Entre Rosalía de Castro e Francisca Herrera houbo 23 autores homes que foron celebrados, honrados e homenaxeados. Para a escolla da terceira autora tivemos que agardar dezanove celebracións cos autores no centro (Avilés de Taramancos, Manuel Murguía, Ánxel Fole…) Así ata chegar a María Mariño no 2007. Despois foi a quenda de Maria Victoria Moreno, no 2018. A frecuencia da escolla de mulleres foise acurtando ata chegar á situación actual: desde o ano 2018 ata este 2024, celébrase a figura dunha autora por cada dous autores. As homenaxes desde ese momento foron para a xa mencionada María Victoria Moreno, Antonio Fraguas, Ricardo Carvalho Calero, Xela Arias, Florecio Delgado Gurriarán, Francisco Fernández del Riego e Luísa Villalta. A homenaxeada nas Letras que celebramos este ano naceu na Coruña no ano 1957 e entregou a súa vida á poesía, a docencia e á música. Tocaba o violín (ou violino, como ela o chamaba) e defendía que no ritmo latexaba un xeito de coñecemento irracional. Talvez Luísa tiña alma de violinista e corazón de poeta, ou corazón de violino e alma de poeta. Esta dobre pertenza á poesía e mais á música configurárona coma unha artista pouco convencional. Foi integrante do grupo Escaino e máis adiante entrou a formar parte da Orquesta Sinfónica de Galicia. Defendía que a literatura non podía ser explicada sen a música. Ela definía a poesía mediante o concepto “palabra melódica”. Explica a académica Ana Romaní que Luísa Villalta “mantén o pulso tenso da pescuda intelectual en cada acto de escrita cunha atenta interacción cos debates do seu tempo. A coherencia da súa posición intelectual é un dos trazos significativos dunha personalidade literaria que se debuxa con matices propios e singulares no contexto da dúas últimas décadas do século XX e primeiros anos do XXI”. Luísa brillou como poeta, mais foi unha autora poliédrica que tamén cultivou narrativa, ensaio, literatura dramática e artigos de opinión. Con respecto a esta última cuestión, Villalta participaba na vida pública e era activa nos debates culturais. Formou parte da Mesa pola Normalización Lingüística e no 1992 ingresou no BNG. Pensamento, acción, literatura e música concentrábanse no magma creador desta autora con coraxe e arestas:

“Un día saín do meu violino, lembro, e enxordecín a escala da corda por lle facer nós de palabras que me permitisen baixar aos camiños, como unha dama aristocrática empobrecida pola necesidade de coñecer. Non sei cal das dúas condicións, a aristocracia ou a pobreza, me levou aos vieiros da resistencia, onde perdín unha guerra que xa fora perdida. Así arrasto as miñas feridas transhumanas polas trincheiras inútiles da cotidianidade. Convertín a ideoloxía en sensación e xa pertenzo a esa clase de seres transparentes a través dos cales se ve sempre outra cousa, inversa e irreversíbel. Extenuei o plural. Agora sintetízoo e desaparezo na primeira persoa singular a que me reduce a miña condición humana”. Celebrar a Luísa e afondar na súa interesantísima obra é un acto de xustiza poética.

