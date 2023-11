“La primera cuenta que hay que hacer es ganar al Valencia”

Vicente Guaita defiende, pese a la mala situación clasificatoria del Celta, el nivel competitivo mostrado en el primer tercio de competición por el conjunto de Rafa Benítez y cree que el trabajo que el plantel viene realizando acabará por sacar al equipo del atolladero. El primer paso será retomar la senda del triunfo ganando el próximo partido a su exequipo, el Valencia. “Hay que dar una solución al problema y la solución la tenemos el próximo fin de semana en Mestalla”, afirma.

–¿Cuál es el estado de ánimo del vestuario después de este último varapalo en San Mamés?

–Después del partido vino un momento de bajón porque el equipo hizo un gran trabajo. Se le puede pedir poco más, aunque es verdad que tenemos que corregir errores que nos están perjudicando a nivel de puntos. Últimamente nos estamos yendo de los partidos bastante penalizados, pero a nivel anímico el equipo siempre compite y si no hubiera una unión y un vestuario como hay, eso no se vería reflejado fin de semana tras fin de semana. Con todo lo que nos está ocurriendo, es entendible que nos pase esto.

“En los años que llevo en el fútbol recibí todo tipo de golpes, pero no tan seguido”

–Imagino que incluso para un veterano como usted, que ya lo ha visto todo, no debe ser fácil de asimilar este cúmulo de desgracias que están golpeando al Celta.

–Exacto. Son cosas que durante una temporada te pueden pasar de vez en cuanto, cada tantos partido, pero no de forma tan seguida. Con los años que llevo en el fútbol, tanto aquí como en Inglaterra, he recibido todo tipo de golpes, pero no tan seguido. Pero yo creo que, con el trabajo que estamos haciendo día a día, esto cambiará. Cuando tienes una racha negativa, tiene que venir esa positiva, que será duradera porque tenemos un buen equipo y una gran afición que nos apoya y ayuda cada fin de semana.

“Hay que dar una solución al problema y la respuesta la tenemos en Mestalla”

–¿Qué mensaje les transmite Benítez? ¿Había vivido él una situación similar en su larga carrera?

–Imagino que para él también está siendo difícil. No sé hasta qué punto porque cuando juegas en un equipo y él en otro club no te enfocas en los equipos que ha entrenado. Yo he competido contra él en el Newcastle y en el Everton, pero no sé si ha vivido una situación parecida. ¿El mensaje? Que hay que seguir trabajando y mejorar los errores que nos están pasando factura. No nos queda otra. No sirve de nada quejarte de las acciones que nos están pasando si no miras hacia adelante en el siguiente. Hay que dar solución al problema y la solución la tenemos el próximo fin de semana en Mestalla.

–Hay coincidencia general en que el Celta merece más puntos de los que tiene, pero también es evidente que ha habido errores individuales y colectivos que le han perjudicado. ¿Qué necesita corregir y cómo se propone hacerlo?

–Bueno, yo creo que el fútbol está cambiando con los añadidos de cada media parte. No es raro ver añadidos de ocho, nueve, diez minutos y llega un momento que no sabes cuándo va a acabar el partido. Esto es lo mismo. Los errores individuales y colectivos llega un momento que los tienes que mejorar. A veces con experiencia, porque en el equipo hay gente joven que necesita tener esos errores madurar y que el día de mañana serán grandes jugadores. Pero es verdad que, a día de hoy, tenemos que tener menos errores individuales y colectivos porque necesitamos con urgencia puntos. Los de adelante todavía nos están esperando, pero cualquier día pueden ganar y distanciarse. Y sobre todo, tenemos que darle alegrías a la afición, que es la que más sufre.

–¿Han hablado de reforzar la atención en estos últimos minutos? Estar más concentrados a partir del minuto 80 porque se les han ido ya 12 puntos al final de los partidos.

–Yo intento ver los highlights de todos los partidos de LaLiga y hay muchos goles en los descuentos. Ha pasado esta semana._Hay tanto descuento que a nosotros nos están metiendo goles...

–Pero esto le sucede a todos los equipos, no solo al Celta.

–Claro, y por eso vamos a ver también muchos partidos a los que se dé la vuelta en el descuento. Se están añadiendo 8, 9, 10 minutos en cada descuento, una locura. Antes, como máximo, podía haber 3 o 4 minutos y ahora con el VAR, los añadidos, el tiempo que se pierde te pueden meter gol tanto en el 95 como en el primer minuto. El cansancio te puede penalizar en estos últimos minutos. ¿Qué hay una lógica? Pues tendremos que darle una vuelta porque llegan los últimos minutos y el equipo se pueda echar atrás o vas ganando y te puede entrar ese ansia por conseguir los puntos o el equipo rival puede tener ese mérito.

–¿Cómo están sobrellevando este asunto de los árbitros?

–Al final te lo tienes que tomar con humor. Yo imagino que los árbitros quieren hacer su trabajo y esto pasa por tomar buenas y malas decisiones.

“Se han hecho cosas mal, pero solo se puede mirar atrás para seguir mejorando”

–¿No se corre el riesgo de perder el foco del juego pensando si los árbitros me van a pitar bien o mal?

–Pero es que al final son parte de este juego y te influyen. Está claro que el árbitro quiere hacerlo bien, pero si le pegan una patada a un compañero, por ejemplo, lo normal es ir a defenderlo, esté o no el árbitro por el medio. Igual que si te pitan una mano o un penalti lo normal es que el equipo reaccione porque nos afecta y tenemos que defender nuestros colores, lo que es nuestro. Otra cosa es que el árbitro decida para bien o para mal que no es a favor. No se trata de enfocarse en el árbitro, sino de saber que puede acertar o equivocarse. Tenemos que jugar con el árbitro igual que jugamos contra el rival. Sabemos que el rival puede tener muy buenas cosas, pero nosotros también tenemos que luchar contra esas cosas. Creo que el equipo ha dado la vuelta a situaciones en las que el árbitro no ha estado de la mejor manera y ha competido hasta el final.

–Esto es verdad, pero la realidad es que cumplido un tercio del campeonato el Celta solo ha sido capaz de sumar 7 puntos. ¿Han asimilado que esta temporada va a volver a tocar luchar por salvar el pellejo hasta el final?

–Tú empiezas la temporada por un objetivo. Aquí llevan algunos años luchando por la permanencia y hay que trabajar mucho para construir un bloque fuerte con el que luchar por otros objetivos. La ilusión de todos los años es estar lo más arriba posible y más en un equipo como el Celta que no hace tanto que ha competido en Europa. La ilusión de mucha gente es que el equipo vuelva a estar lo más arriba posible, pero a día de hoy sabemos cómo está la situación. Es la que nos toca vivir y tenemos que ir todos a una, nosotros los que jugamos, pero también la afición porque sin ellos no podemos tener esa ayuda. Es la realidad que hay. Tenemos que luchar para que la temporada esté matemáticamente salvada cuanto antes, y luego escalar en la tabla todo lo que podamos.

–¿Echan cuentas? Porque hasta ahora han ganado un partido de 13 y para llegar a los 40 puntos que de promedio garantizan la permanencia van a necesitar ganar 11 más.

–A día de hoy la primera cuenta que hay que hacer es ganar un partido. Si piensas en 11, nunca sabes cómo va a estar el equipo dentro de un mes. Antes de Navidades tenemos equis partidos. Lo que hay que hacer es ganar el primero y luego vendrá el segundo. La gente está concienciada de que hay cosas que no se han hecho bien, por eso tenemos lo que tenemos, y hay que mejorar a nivel individual y colectivo para sacar al Celta de donde está.

–La primera parada será Mestalla, contra el Valencia, un campo y un equipo que conoce muy bien. ¿Cómo ve este nuevo Valencia de Baraja con quien creo que llegó a coincidir como jugador?

–Le dieron la confianza porque el equipo estaba pasando por momentos difíciles y salvó la temporada muy bien. Este año está cómodo en la clasificación, tranquilo. Seguramente no se esperaban estar ahí, igual que nosotros no nos esperábamos estar donde estamos. Con sus debilidades, porque al final también las tienen, están sacando al equipo adelante con mucha gente de la cantera porque el presupuesto y el fair-play financiero es lo que tiene. Ha hecho un equipo aseado y en su casa nos lo va a poner difícil.

–¿Cómo se pone una pica en Mestalla para conseguir esa victoria que tanto necesita el Celta y no se puede postergar ya más?

–Ya no sabes. Todos los partidos son muy igualados. Ninguno ha tenido una gran diferencia con nosotros, sea contra el Girona, el Barcelona, el Mallorca, que al final pierdes, o el otro día en Bilbao. El Celta al final está compitiendo. No ha podido conseguido los puntos por detalles, pero podía haber sido al revés y haberlos conseguido. Mestalla es un campo difícil y tiene una gran afición. Nos lo pondrán difícil, pero nosotros tenemos que jugar como hemos jugado en los últimos partidos e intentar traernos los tres puntos para Vigo.

“Si nos ponemos más presión de la que ya tenemos nos puede perjudicar”

–¿No pesa la mochila? Es verdad que el Celta ha competido en todos los partidos, pero la realidad es la que es y la cosa no pinta bien.

–Con el paso de los años la experiencia te dice que ya no puedes mirar atrás. Solo hay que mirar atrás para seguir mejorando. Si nos ponemos más presión de la que ya tenemos, nos puede perjudicar. Hace poco jugamos contra un equipo recién ascendido y un compañero con el que estuve hablando me dijo que ellos habían asumido que iban a estar todo el año peleando abajo. Al final también hay que saber jugar así.

–El Celta ya debería estar acostumbrado a esto viendo los antecedentes de las últimas temporadas.

–Por eso digo que la mochila hay que saber llevarla. Si no la sabes llevar y en la jornada 13 empieza a pesarte, las cosas se te darán peor. A día de hoy, en el Celta hay muchos jugadores que la saben llevar. La situación es la que hay. Ojalá dentro de un mes podamos conseguir tres o cuatro victorias y nos distanciemos del descenso, pero ahora más que nunca hay que tirar hacia adelante, saber lo que llevas encima y que no nos perjudiquen los últimos minutos ni cosas externas.

–Antes de Navidades se miden a Valencia, Cádiz, Rayo, Granada y Villarreal. ¿Ven este segmento de competición como el que les puede sacar del lío?

–No lo sé. El calendario está durante todo el año y no se puede cambiar. ¿Qué hay meses o partidos más difíciles que otros? Puede ser. Este mes hemos competido contra equipos muy difíciles y hemos merecido, como tú mismo has dicho, mucho más. Hemos conseguido solo un punto, pero podían haber sido muchos más. El presente es que la próxima semana jugamos contra el Valencia y tenemos que ir, como se dice, partido a partido. ¿Podemos conseguir 15 puntos? Ojalá.

–Pero de algún modo este tramo de calendario va a definir la deriva del equipo.

–Nunca se sabe. Un año con el Getafe íbamos sextos al final de la primera vuelta y terminamos descendiendo. Esto va de ser regulares. Lo mejor sería ser regular y a final de temporada tener una estabilidad

–Hablaba antes de la importancia de la afición. ¿Cómo explica que el Celta no haya ganado un solo partido en Balaídos? ¿Están más incómodos en casa?

–Es difícil de explicar. El equipo ha hecho cosas buenas en casa, por ejemplo en el último partido contra el Sevilla. Queremos darle cuanto antes una alegría a la afición. Sabemos lo importante que es nuestro campo y los equipos donde más fuertes se hacen es en casa. Hay que cambiarlo cuanto antes porque lo que nosotros queremos es que nuestros aficionados disfruten y celebrar victorias con ellos.

–¿Está contento en el Celta? ¿Qué espera de la temporada?

–Contento, porque después de cinco años en Londres necesitaba un cambio y quería volver a LaLiga. He tenido ofertas de equipos fuera de España, pero quería volver. He pasado años muy bonitos en Inglaterra. Me quedaban años de contrato y me ofrecían renovar, pero no he regresado por dinero. Vine al Celta con la ilusión de ser importante, a intentar ayudar al equipo y desde el primer día me he puesto las pilas.

–¿Por qué el Celta?

–Hablé con varios equipos, pero no se dio la circunstancia y el Celta esperó hasta el último momento. El Crystal Palace no me dejó salir hasta el último día y hubo equipos que buscaron otro portero porque no estaba claro que me dejaran salir. Los últimos tres días de mercado me fui a casa esperando el ok. Es de agradecer que el Celta esperase porque se pudo hacer en el último momento.

¿Cómo ve el nivel de competencia en la portería?

Lo más importante es que hay una buena comunicación y una buena armonía entre nosotros. Juegue el que juegue, lo más importante es la armonía en el trabajo diario, que nos ayudemos para mejorar al equipo.