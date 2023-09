Vicente Guaita ha regresado a España después de renunciar a la renovación con el Crystal Palace, con el que jugó las cinco últimas temporadas tras abandonar el Getafe. El valenciano apostó por el Celta, con el que firmó por una temporada más otra opcional, en el que se reencontrará con Rafa Benítez, con el que coincidió en el Valencia. A pesar de convertirse en el más veterano de la plantilla céltica, con 36 años cumplidos en enero pasado, Guaita asegura sentirse con fuerzas para continuar varios años más en el fútbol profesional. Ayer fue presentado por el Celta en el salón regio de A Sede de Príncipe, con el consejero Primitivo Ferro y el asesor deportivo Juan Carlos Calero como maestros de ceremonia.

Guaita, que pisó por primera vez Balaídos con el Recreativo de Huelva en marzo de 2010, explicó ayer que no había realizado pretemporada porque ya había decidido abandonar la Premier League y que estos días se prepara a fondo para que Benítez pueda contar cuanto antes con él para ocupar un puesto que ahora mismo está en manos del canterano Iván Villar.

“Mi pretemporada ha sido más que nada pasar el tiempo. A día de hoy estoy poniéndome en forma para ayudar al equipo cuanto antes. En este mundo hay que caer para volver a levantarse y en eso estoy, en levantarme para demostrar que aún me quedan muchos años de fútbol”, comentó el guardameta que firmó por el Celta pocas horas antes del cierre del mercado de fichajes el pasado 1 de septiembre. Desde entonces, Guaita ha entrenado en Afouteza junto a Iván Villar y Augustín Marchesín, con los que tendrá que competir por la titularidad en el equipo vigués.

“Con el Celta fue todo fácil pero teníamos el problema con mi anterior equipo. En el Crystal Palace me ofrecieron ampliar mi contrato y poder ganar más dinero, pero una de las cosas que queríamos era volver a España, estar un poco más cerca de la familia y sentir ese calor humano porque en otros países tienen otras costumbres”, dijo Guaita, quien reconoció los problemas para romper la relación laboral con el equipo inglés. “Ahora no miro tanto el tema económico. He tenido excompañeros que han estado aquí muy bien [en el Celta], por eso quiero trabajar fuerte para estar igual que ellos”.

La permanencia es, según el guardameta valenciano, el reto del Celta en esta primera temporada con Rafa Benítez. El veterano portero subraya “el trabajo” como su seña de identidad como futbolista y ese compromiso, subraya, ha de ser diario y “duro” para seguir progresando.

Calero le agradeció que eligiera al Celta. “Es un privilegio tener a un portero de estas características, con esta trayectoria y este recorrido. Viene para intentar ser lo más competitivo posible dentro de esa posición”, dijo.