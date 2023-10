Rafa Benítez ha pasado este mediodía de puntillas sobre la posibilidad de que el Celta se refuerce en el mercado libre con el mediocentro portugués Miguel da Silva Rocha, Xeka, en paro desde que se desvinculó en agosto del Rennes tras perderse casi toda la pasada temporada por una grave lesión de tobillo.

El preparador celeste no ha descartado abiertamente el fichaje del centrocampista, ya recuperado de su lesión, pero no parecía precisamente entusiasmado con la idea de fichar a un jugador que lleva diez meses sin jugar y ha defendido la competencia de los jugadores que actualmente tiene en nómina, a los que ha otorgando su plena confianza.

Benítez ha reaccionado con una gran sonrisa a la pregunta de su avalaba la posible llegada de Xeka. “Es una respuesta fácil. Estoy centrado en sacarle rendimiento a los jugadores que tenemos. Si aparece algún otro jugador en algún momento, intentaremos sacarle rendimiento”, ha comentado el técnico céltico.

“Yo confío en los que tenemos con la manera que están trabajando. Vamos a mejorar y espero que eso sea suficiente”, ha agregado. Y ha insistido: “Hay que centrarse en sacar rendimiento a los jugadores que tenemos y en ganar partidos. Lógicamente el club tiene que trabajar y ya veremos qué aparece en enero o no. Pero sobre todo hay que centrarse en sacarle rendimiento a los que tenemos”.

Cuestionado directamente sobre si descartaba el fichaje de Xeka, el preparador madrileño ha tirado de ironía. “Para mañana seguro que no llega”, ha bromeado Benítez, que ha remachado: “De momento estoy muy contento. Están trabajando sensacional y se lo he dicho a ellos. Es lo que pienso, al margen de que os falte esto o tengamos aquello. Es un grupo que está trabajando muy bien y vamos a ver si podemos revertir esto y no hace falta que nos echen un pie”.

En su comparecencia previa al duelo copero ante el Turégano, el entrenador del Celta ha elogiado el buen trabajo en Montilivi de Renato Tapia, futbolista en el que confía de cara al futuro como centrocampista e incluso, si se diese la necesidad, como defensa central: “La situación contractual y personal suya la conocemos. Cuando llego hablo con él y la comunicación es clara. Él se entrena bien y tiene menos opciones porque apuestas por otros jugadores, pero él sigue trabajando bien. Por sus características, en este último partido pensamos que nos podía ayudar y nos ayudó. Trabajó y jugó bien”.