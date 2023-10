El actor gallego Luis Tosar se llevó uno de los ocho galardones que la película Celda 211, dirigida por Daniel Monzón en 2009, logró en los Premios Goya. El lucense fue reconocido en aquella edición como el mejor actor por su papel de "Malamadre" en este film, que en la noche de este pasado jueves volvió a revivir (con matices), durante su paso por Land Rober, como invitado estelar del programa de la TVG.

En esta ocasión, Tosar mostró su vena más cómica junto al presentador del 'Tunai Show' autonómico, Roberto Vilar, que le daba la réplica, interpretando a un preso recién internado en la cárcel, que compartiría celda con el protagonista de "Mareas Vivas". Si en la película, Malamadre (Tosar) cumplía prisión en la celda 211, en esta parodia, era 'Masamadre, o panadeiro asasino", el que pagaba su condena encerrado en la 'Celta 211'.

El recién llegado, aficionado del Deportivo de la Coruña y vestido de blanquiazul, acompañó al funcionario a conocer el cubículo en el que pasaría los próximos años de su vida. La puerta se abrió y empezó a sonar el himno del centenario del club vigués. Entonces comprobó que la pared estaba llena de posters, bufandas, camisetas y fotos del Celta. "De quen merda é todo esto? En canto vexa ao tipo, vouno matar!, espetó el preso, apodado "Bebeto".

Entonces sale a escena Tosar, con la zamarra celeste, mangas al hombro, y actitud macarra con intención de intimidar a su nuevo compañero, y máximo rival en lo que a pasiones futbolísticas se refiere. Y es ahí cuando comienza el intercambio de "golpes" sobre sus respectivos colores:

"Ti vas na liteira de arriba!", le ordena Tosar a Vilar. Este le pregunta el motivo, a lo que el preso celeste le responde: "Porque aos do Dépor vos resulta máis fácil baixar!". El preso deportivista no se queda atrás: "Se vamos en coche, o leva vostede, por se nos para Tráfico, que non leve copas". "Que chiste máis malo, é de Segunda B!", le responde Masamadre.

El público de 'Land Rober' no paró de aplaudir y de reir durante toda la escena, que aún dio para algunos piques más entre ambos, y que terminó con Tosar, aupando a Vilar a su litera de arriba: "Vai haber que axudalo, porque el non dá subido", sentenció.