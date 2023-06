Claudio Giráldez está feliz e ilusionado con la posibilidad de que el Celta B pueda ascender a Segunda División en una temporada de reconversión, en la que las expectativas del segundo equipo celeste pasaban por mantener la categoría. El entrenador del filial calificó ayer de “sobresaliente” la temporada realizada por su equipo y afirmó que competirá “sin presión” para superar en la primera eliminatoria del play-off a “un equipazo” como el Eldense.

“Somos optimistas y estamos muy ilusionados. Para la mayoría es nuestro primer play-off y vamos a disfrutarlo con la satisfacción de que hemos llegado hasta ahí, sabiendo que no tenemos presión ni responsabilidad”, recalcó el técnico louriñés, que espera un gran ambiente mañana en Balaídos. “Estamos ilusionados de jugar delante de nuestra gente, sabiendo que somos merecedores de estar en él y con la ilusión de llegar a lo más alto”, dijo en rueda de prensa.

El preparador del filial no escatimó palabras de elogio hacia el adversario. Giráldez destacó su calidad y experiencia, pero precisó que también son ellos los que tienen mayor presión en la eliminatoria. “El Eldense no subió por un gol, es un equipazo. Tiene jugadores con experiencia en Segunda e incluso Primera División. Tiene una capacidad ofensiva muy importante y experiencia atrás. Ellos tienen la presión por conseguir un objetivo para el que están diseñados”, observó. El entrenador del filial ve a sus jugadores felices y tranquilos para disputar una eliminatoria que afrontan con ambición, pero también con la satisfacción del deber cumplido. “Ha sido una semana superfeliz después de conseguir una cosa muy complicada, que era jugar un play-off con el Celta B. Veo a los chicos muy tranquilos, con una satisfacción que consiguieron, pensando en ganar al Eldense y confiando que nos va a venir bien lo que pase”, apuntó.

El técnico porriñés está convencido de que la afición se volcará con su equipo y celebró la conexión del filial con el celtismo. “Es un proyecto arraigado con la gente de aquí. Eso hace que tengamos mucho cariño y repercusión, al menos a nivel local, y se hable de los chicos del Celta B y la gente los vaya conociendo”, comentó. “Son el futuro del primer equipo. Es un fin de semana precioso para la ciudad. Seguro que va acabar todo bien y contentos de que sea en Balaídos estos dos partidos y podamos brindar al aficionado celtista un fin de semana bonito”, destacó.

Claudio Giráldez se mostró, por último, orgulloso del giro canterano que ha dado esta temporada el segundo equipo celeste. “Lo que más me enorgullece es que a los que defendíamos que era posible trabajar de esta manera y obtener resultados nos haya dado la razón esta temporada”, dijo el técnico que celebró ”la apuesta valiente que ha hecho el club este año de darle más protagonismo a la gente de la casa, tanto staff como jugadores”.

“El domingo por la noche estaremos felices con un fin de semana redondo”

Al entrenador del Celta B no le preocupa que el futuro de su equipo en la promoción de ascenso a Segunda esté supeditada a la continuidad del primer equipo en LaLiga. Giráldez se muestra, de hecho, convencido en que el conjunto de Carvalhal mantendrá la categoría. “El foco está puesto en el primer equipo. La situación es la que es, pero estamos tranquilos y confiamos en que va a ser un fin de semana muy bueno. El domingo por la noche todos estaremos felices con un fin de semana redondo. Los focos son para el primer equipo. Nosotros dependemos de ellos, pero estoy tranquilo. No veo motivos para no estarlo”, aseguró. La posibilidad de que el Celta descienda no se le pasa por la cabeza: “Jugamos la eliminatoria para eliminar al Eldense y luego a ver si nos toca Madrid o Barça para luchar por ascender a Segunda, y estando tranquilos que el primer equipo se va a salvar seguro”.