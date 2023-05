Carlos Carvalhal se mostró muy crítico con la intervención del VAR en las jugadas que miran “con una lupa”, como la que permitió al delantero uruguayo Cristhian Stuani repetir el lanzamiento que le había detenido Iván Villar.

“Fue por medio pie”, criticó el técnico celeste, que profundizó en su reflexión: “Hay cosas que mejorar en el VAR, no se puede utilizar para ver cosas con una lupa porque así sacas muchas cosas, sacas un penalti en todos los córners”.

Para Carlos Carvalhal, el VAR tiene que ser utilizado únicamente para “grandes decisiones: “Si vamos con la lupa, habrá muchos penaltis. Intervenir en situaciones de un centímetro no tiene sentido, si fuera en contra nuestra yo no estaría fastidiado. Para ir a buscar cosas con una lupa, es mejor quedar como estábamos antes”.

“Yo no hablo de los árbitros, pero lamento que siempre que me hacen preguntas sobre el arbitraje son en perjuicio del Celta"

“Yo no hablo de los árbitros, pero lamento que siempre que me hacen preguntas sobre el arbitraje son en perjuicio del Celta. Nunca me hicieron una pregunta al contrario desde que estoy aquí. Nunca, no lo recuerdo. Cuando hay una polémica, siempre es en contra del Celta”, insistió.

El luso intentó centrarse en aspectos positivos, como la actuación de Miguel: “Yo dije que estaba en un proceso muy parecido con Carles cuando llegamos, en términos defensivos, porque ofensivamente tiene uno contra uno, portería, calidad... Le falta aún compromiso defensivo y ser un jugador más estable. Pero está evolucionando mucho. Hoy ha estado muy bien”.

Respecto a que Iago jugase diez minutos, reconoció: “Yo no contaba con que fuese hoy al banquillo. He recibido una buena sorpresa de que estaba para quince o veinte minutos. Respeté la voluntad del jugador y algún consejo del departamento médico”. No se atreve a anticipar si jugará más en Cádiz: “Mi hija es médica; yo, no”.

Destaca que el Celta jugó bien “contra un rival muy competente. Nuestro equipo entró muy bien al partido. De la nada sufrimos un penalti, reaccionamos bien, tuvimos una gran oportunidad con Larsen. Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Hicimos todo para ganar el partido y seguimos adelante. Dimos un paso adelante, con más intensidad, circulación de balón muy rápida. No sufrimos ansiedad”.

Se refirió a los reproches del público a Seferovic: “A veces, cuando un jugador siente que no es apoyado, se desmoraliza y luego es más criticado. Es normal en fútbol”.

En cuanto al valor de los 40 puntos, decía antes de conocer el resultado en Valladolid: “Se lo tengo dicho a los jugadores, nosotros dependemos de nosotros. Eso es bueno. Ahora vamos a tener otra final en Cádiz”.