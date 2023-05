Carlos Carvalhal ha pedido al plantel que haga tabla rasa. El mensaje es claro: “Todo lo anterior, lo bueno y lo malo no cuenta, hay que olvidarlo. Lo único importante es que lo que está por venir. Tenemos tres finales y vamos con todo para conseguir los puntos”. En la rueda de prensa previa al partido contra el Girona, el entrenador del Celta ha se ha disculpado ante la afición por el bajo rendimiento del equipo en el último mes y medio de competición y les ha pedido unidad para “entre todos” sellar la salvación mañana contra los catalanes. “Somos conscientes de que se merecen mucho más de lo que les hemos dado hasta ahora. En Bilbao sentimos su apoyo, como en todos los estadios. Les pido que continúen haciendo lo mismo: apoyar al equipo en los momentos malos porque estamos determinados a darles una alegría”, ha asegurado.

El técnico ha explicado que a 24 horas del choque no sabe si va a poder contar con Iago Aspas, que será duda hasta última hora. El goleador celeste no ha superado sus problemas de espalda, pero está decidido a echar una mano y se probará hoy para ver si está en condiciones de jugar. “Si esperamos una recuperación plena, Iago no jugaría más. Para hacerlo tiene que ser con sacrificio, algo que viene haciendo en las últimas temporadas. Se ha sacrificado muchas veces”, ha relatado Carvalhal, que ha precisado: “Tenemos que analizar las ganas que tiene de ayudar y los dolores que tiene. Es algo que solo Iago puede responder. Hoy no se ha entrenado porque tiene que reposar la espalda y hacer un test al límite. Vamos a ver cómo está”.

En su comparecencia ante los periodistas, el preparador celeste ha eludido toda cuestión a la galopante crisis de resultados del equipo para poner únicamente el foco en el partido contra el Girona. “Les dije a mis jugadores que olviden todo lo de atrás, que piensen en lo que está por delante. Tenemos 90 minutos para conseguir un resultado positivo”, ha insistido el técnico. Carvalhal ha negado que el Celta “esté muerto” y ha destacado la importancia de “buscar la suerte” en el partido con “determinación, disciplina y trabajo”. “Hay que mirar adelante con nueva vida, esperanza y energías renovadas. Es la primera de las tres finales que tenemos y hay que estar a la altura”.

En el plano personal, el técnico del Celta ha reconocido que tiene la “preocupación natural por el partido”, pero ha matizado que el “foco debe estar en la tarea”. “Estoy preocupado lo normal, lo natural, con sentido de la responsabilidad”, ha señalado Carvalhal, que se ha referido al Girona como “un adversario en buena racha y con buena idea de juego” y por ello el Celta "tiene que ser muy fuerte” y necesita “más que nunca” el empuje de sus aficionados.

Mañana no estarán el lesionado Fran Beltrán ni el sancionado Luca de la Torre. Además de los porteros suplentes, en la convocatoria han entrado otros dos jugadores del filial, Hugo Sotelo y Miguel Rodríguez.