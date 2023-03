Fernando Medrano (Madrid, 2000) vivirá esta tarde su segundo derbi en Riazor. El lateral zurdo celeste afronta el choque con naturalidad, con la idea de “competir” por llevarse el partido más especial de la temporada para la afición y “disfrutar” de una tarde de fútbol como mayúsculas en un choque de alta tensión por la hostilidad del ambiente y la calidad del adversario. Medrano advierte del potencial ofensivo del Deportivo y pronostica una “bonita y disputada” pugna por el control de la pelota en un duelo que él cree que se va a “definir por pequeños detalles”.

–¿Cómo llega personalmente y cómo llega al equipo al partido más importante de la temporada?

–Sabemos que es un partido especial para la afición y por el escenario, pero al final son tres puntos como cada fin de semana. Vamos a ir a disfrutar. El equipo llega muy bien, con mucha confianza, y yo personalmente también. Trabajamos toda la semana para competir, disfrutar en el campo y poder llevarnos los tres puntos.

–Esta temporada se ha asentado en la titularidad. ¿Están yendo las cosas como esperaba?

–Para mí ha sido una temporada ideal. Estoy muy contento. He sabido adaptarme al sistema del míster, jugando de central izquierdo en línea de tres. Me gusta tirar hacia arriba, pero me siento cómodo ahí y también si me toca jugar de carrilero. Lo importante es ayudar.

–Al equipo le ha costado arrancar, pero ya ha alcanzado velocidad de crucero. ¿Ve mucha diferencia entre al actual plantel y el del pasado curso?

–Hay bastante, sí. La edad es la mayor diferencia. Este año hay mucho chico joven de la casa, pero el míster ya había estado con ellos en categorías inferiores. A pesar de que han necesitado un proceso para adaptarse a la categoría, eso les ha permitido adelantar mucho camino porque ya conocían el club y cómo le gusta jugar al míster.

–El entrenador también ha cambiado. Giráldez defiende una idea de juego muy diferente a la que proponía Onésimo.

–Sí, claro. Al final, como se dice, cada maestrillo tiene su librillo. Claudio nos ha transmitido su idea desde el primer día y nos hemos adaptado muy bien.

–Ha costado coger el ritmo, pero al actual Celta B parece que no hay quien lo pare. ¿Llegan al derbi en el mejor momento del curso?

–Yo creo que sí. Llegamos en una forma muy buena. Defendemos la misma idea de juego tanto en casa como cuando nos toca ir fuera. Con algún matiz dependiendo del rival, la intentamos mantener cada fin de semana. Hemos mejorado la contundencia en ambas áreas y también nos están acompañando los resultados.

–¿Cuál es el plan de partido para Riazor ¿Va a cambiar con respecto a los últimos rivales?

–Habrá seguramente algún matiz, pero nuestro objetivo es salir, disfrutar, hacer nuestro fútbol y competir por llevarnos los tres puntos.

–¿Espera un partido muy diferente al que jugaron en la primera vuelta en Balaídos?

–Seguramente. Ha pasado mucho tiempo, los dos equipos hemos cambiado y ellos también han cambiado de entrenador. Se parecerá en el sentido en que los dos equipos querremos tener el balón y creo que ahí se va a ver un partido bonito y muy disputado.

–¿Cuáles son los puntos fuertes del Deportivo y qué puntos débiles de ellos tratarán de explotar para llevarse el derbi?

–Su punto fuerte es la calidad de su ataque. Tienen muchos jugadores buenos y también son un equipo muy fuerte en casa, con su gente. Sus números como locales son increíbles. Esos son sus puntos más fuertes. Su debilidad puede ser el ambiente. Si no tienen el balón o no le salen las cosas, pueden notar la presión.

–Desde ese punto de vista, imagino que sería muy importante adelantarse en el marcador.

–Claro. Ponerse por delante en cualquier momento puede marcar la diferencia en un partido como este, que generalmente se define por pequeños detalles.

–Imagino que un escenario como el de la pasada temporada allí no se les pasa por la cabeza.

–Es una situación totalmente diferente. Era el primer partido de Liga, había mucho gente que no había hecho la pretemporada con el equipo y hubo bastante bajas de última horas. Creo que esta temporada va a ser muy diferente.

–¿Hasta qué punto les motiva la posibilidad de adelantar al Deportivo en la tabla pensando que su objetivo de partida no era el play-off, sino conservar la categoría?

–Nuestro objetivo sigue siendo mantener la categoría de forma matemática. Ya lo tenemos cerca y, a partir de ahí, mejorar cada día para llegar al primer equipo y a lo más cerca del fútbol profesional.

–¿Había vivido algún derbi parecido a este con el filial del Atlético de Madrid?

– Lo más parecido era el que jugábamos contra el filial del Real Madrid, pero no tiene nada con esto, que es contra un primer equipo con toda la historia que tiene el Dépor y ante toda su afición. No le veo mucha similitud.

–Riazor aprieta y mucho más si el rival de enfrente es el Celta, por más que sea su filial. ¿Se siente cómodo en este tipo de partidos de alta tensión?

–A todo futbolista le gusta jugar esta clase de partidos. Al final es a lo que aspiramos todos. Llegar a Primera División y vivir cada fin de semana partidos en campos con 20.000 o 30.000 personas.

–Y usted ya es perro viejo. Al fin y al cabo lleva dos temporadas en Vigo y está ya plenamente integrado en el equipo y la ciudad.

–Me siento plenamente identificado con el Celta, con su filosofía, su afición y Vigo es ya mi segunda casa. Me encuentro muy a gusto con todo, la gente, el clima, la ciudad...

–¿Consideraría un fracaso no entrar en play-off tal cómo está jugando el equipo?

–No, nuestro objetivo era la permanencia y poder estar preparados para ayudar al primer equipo si surge la oportunidad. Así que no lo vería un fracaso.