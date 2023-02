Denis Suárez, nuevo futbolista del Espanyol hasta el final de esta temporada tras rescindir los seis meses de contrato que le restaban con el Celta, afirmó en su presentación en el RCDE Stadium que la entidad blanquiazul es “el lugar” en el quería estar “desde hace tiempo”.

El jugador aseguró que, pese a que su llegada desde el Celta se realiza en forma de cesión (el club perico paga ahora 200.000 euros y 400.000 más si el conjunto perico conserva la categoría) , “no hay nada escrito para el final de curso”.

“No sé qué pasará en el futuro y estoy donde quiero estar. Quiero dar alegrías a la afición que ya me ha demostrado mucho cariño”, apostilló en la rueda de prensa.

Respecto a su posición, el gallego insistió en su polivalencia: “Ya he hablado con el entrenador y me ha pedido determinación. He jugado por dentro, por fuera y como mediapunta. El sistema de Diego Martínez es cambiante y me adaptaré a lo que sea, tengo muchísimas ganas de empezar”.

Preguntado por su falta de minutos esta temporada, el futbolista explicó que no ha participado con el conjunto vigués “por una decisión del dueño” del club. En cualquier caso, Denis Suárez subrayó que se ha preparado “muy bien” para estar al cien por cien. “No se me ha olvidado jugar al fútbol”, zanjó. Respecto al estado del Espanyol, Denis Suárez opinó que tiene una plantilla “para dar muchísimo más” y comentó que en este mes de enero “ya lo ha reflejado con los resultados”.

Sin cláusula del miedo

Por su parte, el director deportivo del club catalán, Domingo Catoira, destacó el nivel futbolístico del jugador y apuntó que la entidad “no podía dejar escapar esta oportunidad de mercado” para apuntalar la plantilla en este mercado de invierno. El responsable técnico del conjunto perico desveló que no hay ningún impedimento para que Denis pueda jugar frente al Celta en la visita que el conjunto vigués rendirá al RCDE Stadium el tercer fin de semana del mes de marzo. “Es un jugador que viene cedido por lo que resta de temporada y no hay ningún tipo de implicación de ese tipo”, apuntó.