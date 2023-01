Carlos Carvalhal espera que hoy ante el Athletic Club se repita el ambiente de apoyo incondicional al Celta que Balaídos suele mostrar en momentos puntuales: “Me encantó el comportamiento de la afición en el partido contra el Villarreal y espero que podamos tener otra vez ese ambiente y que nuestro equipo sea capaz de hacer lo mismo que hizo contra el Villarreal, que no ganamos por pura mala suerte. Tengo la certeza de que mañana vamos a contar con un gran Balaídos y que todos juntos vamos a salir de esta situación. El apoyo al equipo es muy importante y necesitamos de esa simbiosis. Necesitamos un apoyo muy fuerte desde fuera, del primero al último minuto”, proclamó el técnico del Celta en la rueda de prensa celebrada ayer en Mos.

Carvalhal, que cambiará el sistema de juego y parte del once titular, analiza a un Athletic Club con una trayectoria irregular que le ha permitido situarse en mitad de la tabla y seguir vivo en la Copa. “Es un equipo fuerte, que pelea mucho, que tiene calidad. Necesitamos mucho control emocional y mucha concentración. Tiene características que lo hacen un rival difícil y vienen con la moral muy alta por su victoria en Copa ante el Valencia, pero como todos los equipos tienen sus debilidades también. Estamos muy concentrados y muy ilusionados. Debemos mejorar la eficacia defensiva y concretar más”, subrayó.

El entrenador del Celta habló de los canteranos que entrenan con el primer equipo, como ocurrió en los últimos días con Iker Losada y ayer con Miguel Rodríguez, que finalmente entró en la lista de convocados para enfrentarse al conjunto vasco. “Vamos a ir premiando y dando oportunidades a los chicos de la cantera que lo están haciendo muy bien. Se nota mucho que están compitiendo bien y cuando algún jugador destaca nos gusta verlo. Eso ha pasado con Íker, quería verlo en persona. Nos gusta mucho, pero nos hemos decidido por Miguel porque en la posición de Íker tenemos más jugadores”. La ausencia del atacante de Catoira, aseguró, “ha sido una decisión puramente técnica”.

Miguel Rodríguez debutó con el Celta el 4 de octubre de 2020 ante Osasuna. Este curso fue convocado por Coudet en los primeros partidos. Ya con Carvalhal, jugó unos minutos en Copa contra el Algar y entró en la lista para las citas con Osasuna y Rayo Vallecano. Tras dos meses y medio ausente, vuelve al primer equipo.

Carvalhal habló después de la última incorporación del filial: el atacante Clemente Montes, que abre el abanico de posibilidades para que el técnico del primer equipo pueda contar con la posibilidad de probar a un joven internacional chileno: “Cuando dije que no lo conocía, no mentí. No lo conocía en aquel momento. Tiene la puerta principal del equipo abierta, como la tienen todos los jugadores. La puerta está abierta para todos y queremos que aporten al primer equipo. Si aportan cosas al primer equipo hay posibilidades”, concluyó.