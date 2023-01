Carlos Carvalhal dijo que no hablaría de los árbitros, que no entraba dentro de su política, pero no ha tardado en saltarse esta norma. Ayer cargó durante contra Pulido Santana del que lamentó que no viese el posible penalti del que fue objeto Carles Pérez en el segundo tiempo cuando después de regatear a Nastasic el defensa le echa la mano al cuello y le impide avanzar: “El partido se ha decidido por detalles y uno de ellos ha sido un penalti clarísimo sobre Carles que no fue señalado, que hay que sumar a los otros tres o cuatro partidos en los que nos sentimos altamente perjudicados después del parón. Estos detalles cuestan puntos. Dije que no hablaba de los árbitros, pero llega un momento que no te puedes callar. Es un penalti clarísimo, del tamaño del mundo. No es necesario que un jugador se vaya al suelo para que sea penalti. Él quería hacer gol y fue trabado en el cuerpo. Nos sentimoa altamente penalizados, como nos sucedió contra el Espanyol o el Sevilla. He pedido un poco de respeto por el Celta. Lo que quiero es que los árbitros piten lo que tienen que pitar, nada más”.

La falta de eficacia volvió a condenar al Celta, tal y como reconoce Carvalhal: “Todos los equipos tienen dificultades para crearle oportunidades al Mallorca porque se defienden muy bien. Es el cuarto equipo con más eficacia defensiva, con menos goles concedidos. Nosotros hablamos antes del partido que iba a ser un partido con pocas oportunidades y que había que aprovecharlas. Tuvimos ocasiones de gol, no muchas, pero tuvimos y no supimos finalizarlas. No recuerdo ninguna parada de Marchesín. Nosotros tampoco tiramos mucho, pero creo que fuimos más peligrosos y nos sentimos muy penalizados con la derrota”.