Orbelín Pineda sigue de dulce. El internacional mexicano cedido al AEK de Atenas anotó ayer su séptimo gol de la temporada y encadena ya seis jornadas consecutivas aportando a su gol un gol o una asistencia. Después de anotar el pasado domingo en la liga el gol que dio al triunfo al conjunto de Matías Almeyda ante el Panetolikos, el atacante azteca hizo ayer el tercero en la victoria copera frente al Panserraikos, contribuyendo al pase de ronda.

Antes del encuentro copero, el jugador mexicano, que tiene contrato con el Celta hasta 2027, habló sobre su futuro, que dejó en el aire. En una entrevista con la cadena televisiva FOX Deportes México Pineda comentó: “La verdad, si soy sincero, no sé que va a pasar en estos meses. Lo que sí es que les dije que voy a dar lo mejor de mí. No sé en qué equipo voy a estar la próxima temporada, si me voy a quedar, pero esperemos que sea un equipo bueno. Si me toca estar de nuevo acá vamos a hacer lo posible para seguir bailando y disfrutando”.