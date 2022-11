Carlos Mouriño, presidente del Celta, aseguró que los malos resultados de su equipo que provocaron el cese de Eduardo ‘Chacho’ Coudet no solo fueron culpa del técnico. “Tengo que darle agradecimiento porque no fue toda la culpa de Coudet, fue culpa nuestra y de él porque conseguimos jugadores tarde, hubo poco tiempo de preparación y pretemporada”, respondió en un encuentro con la prensa en Ciudad de México.

La salida de Coudet se dio por los malos resultados y por un distanciamiento con Mouriño, al que criticó por restarle protagonismo en la configuración de la plantilla desde la llegada del portugués Luis Campos, asesor deportivo.“El Chacho al Celta le dejó mucho, pero mucho. Le dejó agarrarlo en una mala situación, salir de ella, y situarlo a un buen nivel, por tanto nosotros al Chacho le estamos eternamente agradecidos”, dijo Mouriño.

El presidente del Celta también defendió la selección del portugués Carlos Carvalhal como el sustituto de Coudet y admitió que una de las razones fue que por el tope salarial de LaLiga era la mejor opción entre los candidatos. “Buscamos un proyecto, a alguien que esté más identificado con lo que podemos hacer que con lo que va a recibir de salario. Él tiene las características de lo que buscamos, no le importa la edad de los jugadores ni de dónde provengan y es un entrenador valiente para jugar”, afirmó.

El dirigente del Celta también visitó los estudios de la ESPN, donde volvió ha hablar del técnico argentino recién destituido: “Estas decisiones cuestan, sobre todo con personas con las que hemos tenido mucha amistad y cariño salvo con uno”, señaló Mouriño, quien reveló que esa excepción fue con Óscar García: “Con Óscar no llegamos a congeniar, no teníamos empatía”.

Reconoció Mouriño que le emocionó la despedida de Coudet, a la que no asistió el presidente: “Por supuesto que me emocionó. Él tenía mucho sentimiento, apostó fuerte por el Celta cuando vino y son momentos complicados para él y para el club. Así lo transmitió y fue muy emocionante. Ese ánimo de victoria que tenía, esas ganas, ese discurso cuando llegó, que el equipo estaba hundido y cómo fue capaz de sacarlo. Eso va a ser inolvidable en la historia del club”, apuntó el dirigente céltico.

Tras la destitución de Coudet, el Celta apostó por otro técnico sin experiencia en LaLiga. Mouriño explicó los motivos de la contratación de Carvalhal: “Somos un equipo medio y para aspirar a colarnos un año en Europa o pelear más arriba, tenemos que asumir riesgos como esos, exponiéndonos mucho. Yo asumo ese riesgo con naturalidad aunque me digan ‘Mouriño, vete ya’”. Destaca del técnico luso su apuesta por la cantera. “En el Braga hizo un papel muy bueno con algo similar a lo que tenemos. Somos un equipo de cantera, apostamos por el fútbol base y eso debe tener el respaldo del técnico, porque si no, esos jugadores no tendrán oportunidades de destacar”.

Durante la entrevista, el presidente céltico habló de la polémica con Denis Suárez. “Pensamos que Denis tenía un plan preconcebido, que era que lo dejáramos libre. Recibió ofertas que le buscamos nosotros, no su representante, y llamó a esos clubes para ver cuánto le daban si iba libre. Ha habido una sucesión de hechos en los que ha actuado exactamente igual, no le importaba el Celta, va a lo suyo exclusivamente. Por su edad, su juego, por todo, veíamos en él a un sucesor de Iago Aspas, pero no pudo ser”.

Y dijo que no se replanteó un cambio en la relación con el jugador de Salceda pese al mal momento del equipo: “Una cosa es lo futbolístico y otra, el club, que tiene que ser respetado. Si perdemos el respeto a la institución, no hay nada que hacer. No puede tener ninguna relación con el club después de eso. Hemos sido tajantes pese al riesgo que hemos corrido”, concluyó Carlos Mouriño.