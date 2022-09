El Celta regresa con las pilas cargadas

El Celta retorna hoy a los entrenamientos con la mente puesta en el importante duelo del próximo domingo contra el Betis (Balaídos, 16.15 horas), que el grupo de Eduardo Coudet ha marcado en rojo para retomar las senda de la victoria tras las derrotas encadenadas en los desplazamientos al Metropolitano y Mestalla en las jornadas previas al parón de selecciones.

Tras conceder al plantel el fin de semana libre, el técnico ha citado a sus jugadores a las 11.00 horas en la ciudad deportiva para reiniciar los entrenamientos con la mente despejada y las baterías cargadas. El inicio de la semana, como toda la pasada, estará condicionado por la ausencia de los cuatro internacionales que tienen compromisos con sus respectivas selecciones: Joseph Aidoo, Luca de la Torres, Jörgen Strand Larsen y Renato Tapia. El retorno de los seleccionados será escalonado, a medida que vayan resolviendo sus respectivos encuentros. De momento no le han ido muy bien las cosas en la primera cita de esta fecha FIFA: Aidoo no tuvo minutos con Ghana en la derrota del combinado africano ante Brasil (3-0); De la Torre fue titular, pero no pudo evitar que Estados Unidos perdiese su amistoso contra Japón (2-0); y Strand Larsen disputó media hora con Noruega ante Eslovenia en duelo correspondiente a LaLiga de Naciones que los balcánidos se llevaron por 2-1. Tapia perdió con Perú un amistoso ante el México de Orbelín Pineda por 1-0.

El regreso de los internacionales a Vigo será gradual, a partir del próximo miércoles. El jueves, a más tardar, estarán ya en la ciudad deportiva Aidoo, De la Torre y Strand Larsen, que juegan mañana sus respectivos compromisos: el ghanés, un amistoso frente a Nicaragua en Lorca (Murcia); el estadounidense, en Murcia capital ante Arabia Saudí, y el noruego, contra Serbia, en Oslo. Tapia se mide con Perú a El Salvador en Estados Unidos en la madrugada del miércoles. Salvo que se produzca un contratiempo en forma de lesión, Coudet va a poder disponer de todos ellos para medirse al Betis. Aunque no ha debutado aún en LaLiga, también estará disponible Williot Swedberg, quien se reencontró con el gol en la victoria de la selección sueca sub 19 contra Finlandia (2-1) y juega mañana otro partido amistoso contra Noruega sub 19.

El otro foco de atención de la semana será la evolución del delantero Gonçalo Paciencia, que acelera para reaparecer este domingo frente a los verdiblancos tras lesionarse a finales del pasado mes de agosto en los días previos a la visita del Cádiz a Balaídos.

Al delantero portugués se le pronosticaron seis semanas de baja tras la rotura fibrilar que sufrió en su bíceps femoral izquierdo durante un entrenamiento en Balaídos. La lesión se complicó al fracturarse el jugador dos dedos de una mano tras golpear una valla del estadio cuando se retiraba del campo. La evolución de ambas lesiones ha sido mejor de lo que esperaban los servicios médicos y, con solo cuatro semanas de rehabilitación, no se descarta que Paciencia pueda reaparecer ante el Betis.

Su progresión así lo indica. La pasada semana comenzó realizando algunos ejercicios con balón con sus compañeros, posteriormente se reincorporó gradualmente al trabajo con el grupo y no se descarta que en los próximos días reciba el alta médica, lo que abriría la puerta a ser convocado para el duelo ante los de Manuel Pellegrini. El regreso de Paciencia ampliaría el abanico de opciones de Coudet para la delantera, aunque es seguro que, en el caso de que pueda ser de la partida, el luso iniciaría el encuentro en el banquillo.

La nueva vida de Gabri Veiga

La ausencia de Gabri Veiga en el derbi que el Celta B disputó el pasado sábado frente al Deportivo denota la jerarquía que el centrocampista porriñés ha adquirido en el primer equipo. El protagonismo del canterano ha crecido exponencialmente en este inicio de curso y no se espera ya su retorno al filial, con el que sí jugó en cambio el primer partido de Liga en Primera RFEF tras no tener ese fin de semana minutos con el primer equipo. La idea inicial del Celta era que Veiga se entrenase y fuese convocado (y, eventualmente, utilizado por Coudet) con el primer equipo y pudiese jugar ocasionalmente con el filial siempre que las circunstancias lo permitiesen, tal como ocurre con Carlos Domínguez. Pero su ausencia en el partido más importante del curso para el filial indica que Coudet le tiene reservado un papel protagonista y confirma que su pertenencia al filial es ya solo una cuestión administrativa. Queda por ver, sin embargo, cuándo el preparador celeste le dará su primer partido como titular.