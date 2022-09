El gran secreto se desveló en la sobremesa, apenas un par de horas antes del encuentro: Gabri Veiga no entraba en la convocatoria. “No trataba de engañar a nadie”, promete Giráldez sobre la discreción con la que se había tratado el asunto y sus propias declaraciones del viernes. “Faltaba un entrenamiento. No sabíamos lo que iba a pasar. Vimos cómo estaba la gente y ahí decidimos. Ahora mismo tiene mucha participación en el primer equipo y así es difícil participar en el filial. La prioridad es el primer equipo. Pero no es algo definitivo. Es ficha B. Cuando no tenga esa participación arriba o el calendario lo permita estará con nosotros alguna vez”.

“La situación es distinta”, indica con respecto a Miguel, Carlos y otros canteranos que trabajan con Coudet. “Gabri está jugando 30, 45 minutos. Ojalá dentro de poco sea titular. Hay un riesgo de lesión distinto si viene con nosotros a si tiene un fin de semana libre. Ojalá más jugadores tengan esa participación. A los que no la tienen les viene bien jugar con nosotros y no perder la forma. No es una decisión única mía, también del club, que yo comparto”.