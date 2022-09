La penúltima sesión de entrenamiento de la semana en la ciudad deportiva dejó la buena noticia de la progresiva mejoría de Gonçalo Paciencia. El delantero portugués evoluciona mejor de lo esperado de la rotura de fibras en el muslo izquierdo que sufrió el pasado 30 de agosto, días antes del compromiso liguero frente al Cádiz, durante un entrenamiento en Balaídos.

El punto luso, que hace unos días comenzó a realizar, de forma limitada algo de trabajo con balón, dio ayer un paso más en su recuperación al incorporarse de forma progresiva con el grupo y completar una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

Paciencia se lesionó el pasado 30 de agosto durante un entrenamiento vespertino en Balaídos. El jugador luso se resintió de las molestias musculares que arrastraba y tuvo que abandonar la sesión prematuramente. Enfadado por lo sucedido, el jugador golpeó una valla y se fracturó dos dedos de una mano. Tras practicarle diversas pruebas, los servicios médicos le diagnosticaron, además de los dos dedos rotos, una rotura de fibras de grado II en el bíceps femoral izquierdo con un pronóstico de recuperación de unas seis semanas.

La evolución de la lesión ha ido bastante mejor de lo esperado, hasta el punto de que su concurso en el partido del próximo 2 de octubre contra el Betis no está descartado. No va a ser fácil que esté a disposición de Coudet, pero el jugador está decidido a hacer todo lo que esté en su mano para reaparecer, siempre que no exista riesgo de sufrir una recaída.

En la sesión matinal celebrada ayer en la ciudad deportiva no participaron los cuatro internacionales del equipo celeste: Luca de la Torre, Joseph Aidoo, Jörgen Strand Larsen y Renato Tapia. A lo largo de la jornada de hoy abrirán fuego con sus selecciones el centrocampista estadounidense, con un duelo frente al Japón en Düsseldorf (Alemania), a las 14.25 horas , y Joseph Aidoo, que se mide con Ghana a la poderosa selección de Brasil en Le Havre (Francia), a las 20.30 horas. Mañana será el turno del noruego Larsen y Tapia jugará en la madrugada del domingo.