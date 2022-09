La paradoja de los internacionales

El Celta vive estos días una curiosa paradoja con sus internacionales. Los dos que presumiblemente van a representar al club celeste en el próximo Mundial de Catar, el mexicano Orbelín Pineda y el estadounidense Luca de la Torre, no dan el nivel exigido por el técnico o no cuentan con la confianza de Eduardo Coudet y los dos que sí juegan en el conjunto celeste con el Chacho, el peruano Renato Tapia y el delantero noruego Jörgen Strand Larsen, no se han clasificado para la Copa del Mundo.

A esta extraña contradicción se agrega otra, si cabe, mayor: la no inclusión de Iago Aspas, último ganador del Trofeo Zarra y segundo máximo artillero nacional del actual campeonato, entre los siete delanteros elegidos por Luis Enrique en la última convocatoria de la selección española.

Resulta, en cualquier caso, llamativo que jugadores que van a disputar el próximo Mundial con selecciones de cierto peso no tengan cabida en el actual Celta, especialmente si se considera que Coudet volverá a manejar esta temporada una plantilla corta en efectivos, en la que quedan cuatro fichas profesionales por cubrir.

El caso de Orbelín es de lo más peculiar. El Celta firmó libre al internacional mexicano en el verano de 2021 y lo incorporó al plantel en enero pasado con un contrato de cinco temporadas, hasta junio de 2027, con la idea de que fuese un jugador importante en el futuro, pero también de rendimiento inmediato. El fichaje de Orbelín no contaba, sin embargo, con el aval de Coudet, que desde el día en que el mexicano llegó a Vigo puso en duda que diese el nivel requerido para jugar en LaLiga. Su participación en el equipo fue mínima: 93 minutos repartidos en 7 compromisos ligueros, ninguno como titular. “No sé por qué no me dio la oportunidad. Lo único que yo hacía era entrenarme cada día, prepararme para estar disponible”, declaró el jugador a una cadena televisiva mexicana tras cerrarse su cesión al AEK de Atenas, donde el mexicano jugará a préstamo hasta junio próximo. Orbelín precisó, en todo caso, que no tenía “queja” del trato que le había dispensado el Chacho.

Habitual desde hace tiempo en las convocatorias de Gerardo, Tata, Martino, el seleccionador mexicano, la posibilidad de comprometer su presencia en Catar por falta de minutos en el Celta propició su salida del club rumbo a Grecia para jugar a préstamo en el AEK de Atenas hasta junio. Y la jugada le ha salido redonda a Orbelín. A las órdenes del argentino Matías Almeyda, que ya lo tuvo bajo su mando en Chivas, el atacante celeste se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Superliga de Grecia, de la que es segundo máximo artillero, con 3 goles en 5 partidos.

Su buen desempeño con el AEK le ha valido los elogios unánimes de la prensa griega y ha consolidado sus opciones de estar en noviembre en el Mundial, competición en que algunos lo sitúan ya como titular con México.

A Catar apunta también el estadounidense Luca de la Torre, una de las apuestas de Luis Campos para reforzar al Celta. El club vigués pagó 1,8 millones por hacerse con los servicios del estadounidense, cuyo principal aval ha sido precisamente su condición de internacional y su buen desempeño en la Eredivisie con el Heracles Almelo, al que llegó en 2020 procedente del Fulham, club que fue su puerta de entrada a Europa.

Con el Heracles disputó el pasado curso 32 de los 34 partidos de la liga neerlandesa, pero ello no ha bastado para convencer a Coudet, que recela de su capacidad para rendir en una competición tan exigente como LaLiga. De la Torre es, de hecho, el cuarto medio centro en el orden de preferencias del técnico celeste por detrás de Renato Tapia, Fran Beltrán y también del joven canterano Gabri Veiga, la gran revelación del arranque de curso del Celta. El estadounidense, que afronta en los próximos días amistosos de preparación contra Japón y Arabia Saudí, apenas ha jugado con el Celta 18 minutos repartidos en 3 partidos (4 contra el Real Madrid, 7 frente al Cádiz y otros 7 en el último compromiso liguero ante el Valencia). Su participación hasta la fecha ha sido meramente testimonial y no parece que su situación vaya a cambiar a corto plazo. Con su selección ha disputado diez encuentros. No es titular con el conjunto norteamericano, pero su protagonismo ha crecido de forma notable y su presencia en Catar se da como segura.

El que no estará en Catar será Renato Tapia, intocable para Ricardo Gareca en la selección de Perú y uno de los capitanes del combinado inca. La eliminación de la selección peruana en la repesca para el Mundial a manos de Australia ha sido un durísimo golpe para el pivote, que al menos ha visto compensada su decepción con minutos en el Celta. Coudet lo viene empleando en la medular junto a Beltrán, al menos en tanto no encuentra un sustituto viable para Denis Suárez.

No menor está siendo el protagonismo del joven Jörgen Strand Larsen, fichado sobre el cierre del mercado, que se ha consolidado desde su llegada al equipo como el complemento de Iago Aspas. Noruega no va a estar en el Mundial, pero Larsen ha sido convocado por segunda vez por el seleccionador, Stale Solbakken, que ha valorado su irrupción en LaLiga y le augura un importante futuro en el equipo nacional.