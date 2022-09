Iker Losada afronta sumamente ilusionado el derbi de este sábado en Balaídos. El capitán del Celta B afronta el choque contra el Deportivo con “una motivación extra” y pensando en un triunfo que para él “sería increíble” conseguir. “Si sólo con jugar y ganar ya sería increíble, pues si meto yo el gol de la victoria imagínate, no duermo en tres días”, destacó ayer el canterano en rueda de prensa telemática.

Losada se muestra especialmente emocionando por que el encuentro se dispute en Balaídos y el filial pueda contar con el respaldo mayoritario de la afición celeste. “Jugando en casa, en Balaídos, con nuestra gente, va a ser un espectáculo. Es mejor jugar en Balaídos que en Barreiro porque puede venir mucha más gente a apoyarnos. Además, es un campo más grande y a nosotros eso también nos beneficia”, apuntó.

El capitán del filial prevé este sábado un duelo “igualado”, sin favorito claro entre dos equipos que van a apostar por la tenencia del balón. “La posesión va a estar repartida, el que tenga más balón va a disfrutar más y el que no lo tenga sufrirá más. Los dos equipos pueden llevarse los tres puntos para casa. Tenemos una ilusión tremenda por jugar y dar lo máximo”, observó Losada. “Tanto el uno como el otro vamos a querer tener el balón. Los dos somos equipos combinativos y creo que la posesión va a estar igualada. Hay que pelear por tener el balón y que ellos estén incómodos sin él”, analizó el canterano.

Iker Losada pasa página sobre lo sucedido la pasada temporada, con la trifulca que se generó en Balaídos cuando la afición celeste invadió el césped para festejar su triunfo ante su máximo rival. “Pasó en el partido y debería dejarse a un lado. Fue un lance al final del partido. Pasó eso que no debería haber pasado. Con la ilusión de ganar lo quisimos celebrar y salió así”, explicó el atacante celeste, que no prevé que el incidente se repita: “Lo que pasó el año pasado no puede repetirse. Tenemos que disfrutar las aficiones de los dos equipos de un partido tan bonito como es el derbi gallego y más de cara al público”.

No solo Losada se refirió a los incidentes ocurridos la pasada temporada. El Celta difundió también ayer un comunicado en el que se pedía “máximo respeto” y “armonía” a las dos aficiones para evitar que se repitan los incidentes, a pesar del “fevor e intensidad” con que ambas hinchadas viven este choque. “El club tiene el anhelo y el empeño de que el derbi sea definitivamente una gran fiesta del fútbol gallego en el que ambas aficiones se sientan orgullosas de sus equipos y de su comportamiento y en el que puedan disfrutar plenamente de un encuentro siempre especial y apasionante”, señala el club vigués en su comunicado.

Losada, por su parte, espera un gran ambiente. “Es una ilusión tremenda con toda nuestra gente apoyándonos. Va a ser espectacular. Cuanto más gente venga , mejor, porque van a ser un jugador más. La afición siempre apoya y da el máximo por nosotros. Les pido que nos apoyen porque vamos a dejarnos todo por conseguir los tres puntos”, subrayó.

💙 Un derbi de paixón, convivencia e respecto



⚽️ O Celta B - @RCDeportivo será unha gran festa do fútbol galego en #AbancaBalaidos 🤝 — Canteira Celeste (@CanteiraCeleste) 22 de septiembre de 2022

Iker Losada indicó, por último, que no se siente especialmente presionado por el hecho de capitanear al filial en el derbi. “No siento esa responsabilidad. Ellos me dieron esa confianza para seguir dando mi máximo nivel y recuperarlo después de la lesión. No tengo una presión añadida por la lesión. Me dan confianza para que siga como yo sé y mejorar como futbolista”, dijo.