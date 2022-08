El Celta redobla esfuerzos decidido a concretar la incorporación del delantero que complete su frente de ataque antes del cierre del mercado a medianoche de mañana. El fichaje del sustituto de Santi Mina se le ha enrevesado al club celeste que, con el paso de las semanas, ha visto como se le iban cayendo la mayor parte de las opciones que el técnico, Eduardo Coudet, consideraba prioritarias para dar un salto de calidad a la delantera.

La dirección deportiva que lidera Luis Campos mantiene abiertos cuatro frentes de negociación con delanteros de diferente perfil técnico, pero ninguna de las operaciones que están sobre la mesa está cerca de concretarse. Con la marcha de Mina, el Celta tiene margen salarial para incorporar a un atacante del nivel requerido y está convencido podrá cerrar su contratación en las próximas 48 horas, aunque el equipo vigués se está topando con no pocas dificultades y no descarta apurar las negociaciones al límite del cierre del mercado.

Dos candidatos parecen concentrar los esfuerzos de la dirección deportiva en las últimas horas: Cédric Bakambú, preferido por Coudet, y el joven noruego del Groningen Jörgen Strand Larsen. En ambos casos, el Celta está tropezando con importantes dificultades, bien porque el jugador no está convencido de fichar por el cuadro celeste, bien porque el club de origen no quiere desprenderse de él y pide precio demasiado elevado por su traspaso.

Bakambú ha sido, tras Borja Mayoral y Luis Suárez, el candidato preferido del Chacho, que lo ha llamado en repetidas ocasiones en las últimas semanas para intentar convencerlo de que fiche por el Celta. Por motivos familiares (su mujer no quiere moverse de Francia) y deportivos (fichó por el Olympique en enero pasado y quiere disputar el puesto), el ex del Villarreal ha hecho oídos sordos a los cantos de sirena del Celta. El propio Coudet dio prácticamente por descartado a Bakambú (“Ya me dijo que no”, desveló en la rueda de prensa previa a la visita del equipo a Montilivi). El Celta, sin embargo, no ha dado al francés por perdido (incluso tras el fichaje del Milik, que le cerraba el paso, por el Juventus) y ha persistido en su intento de hacer cambiar opinión al jugador. Y la tenacidad del club celeste parece haber surtido algún efecto en el atacante francés, pues Bakambú se ha interesado en las últimas horas en conocer cosas del Celta y de la ciudad de Vigo, según informó la Radio Galega. En la Calle del Príncipe, consideran que existe una pequeña posibilidad de concretar su fichaje y van a intentar exprimirla al límite. El escaso protagonismo que Bakambú está teniendo esta temporada con el Olympique de Marsella y el gran interés que el Celta ha mostrado por su fichaje son las mejores bazas con que cuenta el club celeste para convencerlo.

Dos ofertas por Larsen

Jörgen Strand Larsen es menos conocido, pero su fichaje cuenta con el aval de Luis Campos. El delantero noruego, de 22 años, carece de la experiencia de Bakambú en las grandes ligas europeas, pero los 14 goles anotados el pasado curso con el Groningen en la Eredivisie y su poderoso físico (193 centímetros de estatura) lo convierten en una pieza apetecible, con visos de rendimiento inmediato y posibilidad de generar negocio en el futuro si rinde en LaLiga, pues el Celta le firmaría un contrato largo para amortizar en varios años su traspaso.

El problema en este caso el precio que exige el club neerlandés, que podrían rondar los 14 millones. Aunque acaba de reforzar su delantera con el alemán Florian Krüger, el Groningen está decidido a retener al jugador, hasta el punto de haber rechazado una oferta récord de 10 millones del Celta. El rotativo holandés De Telegraaf informaba ayer de una segunda oferta del conjunto celeste de 10 millones más otro en variables y un 15 por ciento de una futura venta.

Esta segunda propuesta ha sido también rechazada de plano ante el enojo de Larsen, quien ayer se ausentó del entrenamiento del Groningen como medida de presión tras comunicarle el club que no tiene intención de venderlo. El agente del jugador Tore Pedersen aclaró posteriormente que el futbolista se encontraba “muy deprimido” por la situación. “Me dijo que no había dormido en toda la noche y que no se sentía los suficientemente bien para ir a entrenar. No es que esté en huelga, pero no se si volverá a entrenar el miércoles”, declaró el intermediario a RTV Noord.

Martin Braithwaite, alternativa de última hora

El Celta no ha descartado la posibilidad de incorporar al azulgrana Martin Braithwaite, si no consigue concretar ninguna de las operaciones que Luis Campos tiene marcha. Sería una opción de última hora, que el club activaría en el caso de que fracasasen otras negociaciones. El nombre del delantero danés lleva tiempo sobre la mesa. Coudet no lo tiene entre sus preferencias, pero en la Calle del Príncipe consideran que no sería difícil incorporarlo por la situación de marginalidad que el futbolista vive en el Barcelona y la necesidad que el conjunto azulgrana tiene de liberar su ficha. El jugador ha sido descartado por Xavi y el Barça necesita darle la baja para inscribir otros fichajes, con lo que daría facilidades para su incorporación al Celta. Braithwaite cuenta con experiencia en LaLiga tras su paso por el Leganés y el Barcelona, pero no es precisamente un goleador y el Coudet busca otro perfil de delantero para acompañar a Iago Aspas. En resumen: se trata de una operación factible, pero de la que ni el club ni el propio entrenador están plenamente convencidos.