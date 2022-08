Al Celta se le complica el fichaje del delantero centro que Eduardo Coudet exige para completar su ataque. Las principales opciones que la dirección deportiva manejada se han ido cayendo una tras otra y, a 72 horas del cierre del mercado, no está claro que Luis Campos, el arquitecto de la nueva plantilla, vaya a poder complacer los deseos del técnico. La dirección deportiva tiene abiertos varios frentes de negociación, pero no parece que se hayan producido avances en las últimas horas. En la Calle del Príncipe, no obstante, se trabaja contra el crono para cerrar este competidor para Gonçalo Paciencia que se necesita para completar una plantilla que, una temporada más, no va precisamente sobrada de efectivos.

A lo largo de las últimas semanas se han ido cayendo las opciones que Coudet consideraba preferentes: Luis Suárez, fichado por 10 millones por el Olympique de Marsella; Borja Mayoral, que ha elegido al Getafe por delante del Celta; y el francés Cédric Bakambú, cuyo fichaje fue descartado por Coudet el pasado jueves en la previa del partido contra el Girona. El Celta, pese a todo, albergaba una leve esperanza de hacer cambiar de opinión al exatacante del Villarreal. Está muy difícil, pero no imposible.

En todo caso, los candidatos que el Celta tiene ahora mismo en su agenda no acaban de convencer al técnico, que quería un delantero experimentado y contrastado en las grandes ligas para acompañar en punta a Iago Aspas.Uno de los últimos nombres que ha trascendido es el del delantero noruego del Groningen neerlandés Jorgën Strand Larsen, de 22 años, un joven delantero de 193 centímetros de estatura que no responde precisamente al perfil de lo que había pedido el técnico. Pero tampoco parece que la operación esté encauzada.

Según Voetbal Intenationaal, el Groningen ha rechazado una oferta de 10 millones de euros por el artillero escandinavo, autor de 14 goles la pasada temporada en la Eredivisie y que esta campaña suma un gol y una asistencia en los cuatro primeros compromisos que se han disputado en la máxima división holandesa. El Groningen también ha rechazado, según este medio, las ofertas que la han presentado el Middlesbrough y el Bolonia.

Las negativas del club neerlandés han enojado al jugador, que se siente listo para dar el salto a una liga más competitiva y presiona, de momento sin éxito, para salir del club. “Estamos muy decepcionados con el modo en que el Groningen ha manejado las ofertas por Larsen este verano”, ha declarado el agente del futbolista, Tore Pedersen a VI. “Cuando fichó la pasada temporada no ideamos nuestro propio plan, sino que trabajamos con el club. En este sentido, la actitud del Groningen ha sido decepcionante”, ha censurado. A Larsen le restan dos años de contrato, más otro opcional, con el conjunto neerlandés.

Los problemas para incorporar al delantero centro no han impedido al Celta abrir la puerta de salida a Miguel Baeza, que jugará hasta junio cedido en el Río Ave. Aunque Coudet se había mostrado inicialmente un tanto reticente a la salida del cordobés debió a la escasez de efectivos ofensivos, el deseo del jugador, que todavía no ha jugado un solo minuto y sospechaba que no tampoco a tener muchas oportunidades este curso, y el deseo del club de que tenga minutos han propiciado finalmente su salida rumbo a la Liga Nos. Se espera que el Celta haga oficial la cesión de Baeza en las próximas horas.

Por lo que respecta a la situación de Denis, no se han producido novedades. En la Calle del Príncipe continúan esperando ofertas por el jugador bajo la premisa de que el salcedense solo abandonará el Celta previo pago de un traspaso y la convicción de que, salvo sorpresa mayúscula, Denis no va a salir en este mercado.

Al de Salceda se le ha relacionado a lo largo de este verano con el Betis, que ha descartado hace tiempo su fichaje por problemas de límite salarial y el Espanyol, una opción que gusta al técnico perico, el vigués Diego Martínez, y complace al jugador, que ve con buenos ojos la posibilidad de regresar a Barcelona. Pero para que se concrete su salida tendría que darse la triple carambola de que el Espanyol venda a Raúl de Tomás (algo que, a estas alturas no está nada claro); que esté dispuesto a pagar por Denis una cantidad que convenza al Celta; y que el club perico pueda encajar el sueldo del salcedense sin exceder el límite salarial.

La plantilla más corta de Primera

El Celta manejará la próxima temporada la plantilla más corta de Primera División, incluso si el club celeste concreta antes de este viernes el fichaje del delantero centro por el que suspira Eduardo Coudet. A la espera de que el club anuncie la cesión de Miguel Baeza al Río Ave luso y con independencia de si finalmente sale Denis, que no tendrá incidencia en la vida competitiva del Celta se marche o se quede, el preparador celeste va a contar al menos hasta el mes de diciembre con 18 fichas profesionales, una cifra ciertamente escasa para un equipo que va a disputar dos competiciones y tiene este curso depositadas altas expectativas en la Copa del Rey. Uno de los objetivos que se había marcado el club, según repitió incansablemente Coudet el pasado curso, era poder ampliar esta temporada a 14 o 15 jugadores el abanico de futbolistas con capacidad real de disputar un puesto en el once. Esta situación esta lejos de producirse. El club ha formalizado ocho incorporaciones (Marchesín, Mingueza, Unai, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Williot Swedberg, Carles Pérez y Gonçalo Paciencia) y ha recuperado para la portería a Iván Villar, pero los que no han bastado para cubrir los que se han marchado o no van a jugar: Dituro, Araújo, Murillo, Fontán, Okay, Denis, Brais, Nolito, Galhardo, Mina, Orbelín y próximamente Baeza, con el agravante de que cinco de estos jugadores eran titulares indiscutibles el pasado curso. De los nuevos, no todos tienen garantizada la titularidad. Marchesín, Unai, Óscar y Paciencia o Carles Pérez se han repartido los galones en las tres primeras jornadas ligueras. Mingueza ha jugado unos pocos minutos, aunque se espera que tenga cierto peso en el equipo, mientras el bajo estado físico de Paciencia obliga a dosificar sus minutos. De la Torre y Swedberg han concentrado la mayor parte del gasto sin visos de mucha participación. El estadounidense contabiliza un solo minuto y el sueco no ha debutado. Ambos tienen a chicos del filial por delante en la rotación.