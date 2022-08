El Celta quiere pegar un estirón a domicilio

El Celta busca a domicilio su primer triunfo del curso ante Girona (Montilivi, 20.00 horas, DAZN). Tras ceder un empate en el estreno en Balaídos contra el Espanyol y ser goleado la pasada jornada en el estadio vigués por el Real Madrid, el grupo de Coudet se propone conseguir esta noche como visitante la victoria que se le resiste como local. El triunfo es casi obligatorio para un Celta que ha sumado un solo punto de seis posibles y quiere evitar empantanarse en el arranque liguero, mientras el técnico trabaja contra el crono en la remodelación del equipo.

Hasta la fecha, el Celta ha ofrecido claroscuros, con mejores sensaciones que resultados. Los celestes han mostrado momentos de lucidez, pero no han sido capaces de dar continuidad a su juego y han pagado un alto peaje por los errores defensivos (no muchos, pero graves) que han cometido. El Chacho ha tenido que acometer una profunda remodelación de su once por las bajas de Mina, Brais y Denis, tres futbolistas que jugaban de memoria, y necesita tiempo para ajustar los nuevos engranajes al esquema.

Las mayores dificultades se le han presentado al preparador celeste a la hora de encontrar un sustituto para Denis Suárez. El equipo carece de un verdadero catalizador del juego que dé soluciones a la salida de pelota y sirva de enlace con la pareja de delanteros. Coudet piensa en Óscar Rodríguez para ejercer esa función pero en tanto no ajusta la posición al talaverano prefiere echar mano de Renato Tapia y Fran Beltrán, el peruano por delante de los centrales y el madrileño en el vértice superior del rombo, para el eje de la línea medular. Así lo hizo durante el segundo tiempo frente al Espanyol y repitió de partida contra el Real Madrid. Con esta fórmula el fútbol del Celta ganó fluidez y velocidad, pero los buenos momentos del equipo con la pelota se vieron empañados por graves errores defensivos que permitieron a los pericos rebañar un empate en el último instante y a los blancos firmar una goleada en Balaídos.

Todo hace indicar, por tanto, que Coudet repetirá en Montilivi el once que arrancó el pasado sábado frente a los de Carlo Ancelotti, con Tapia y Beltrán en el eje de la medular, y Óscar Rodríguez y Franco Cervi en banda. Marchesín estará de nuevo bajo el travesaño arropado por línea de cuatro defensas, con Mallo y Javi Galán en los costados y Aidoo y Unai Núñez en el centro.

La única duda en el once se presenta en la delantera debido a las molestias musculares que arrastra desde el pasado sábado Gonçalo Paciencia. El tanque luso sufrió durante el compromiso contra el Real Madrid una sobrecarga en los músculos isquiotibiales que ha limitado su participación en los entrenamientos. Pero Coudet lo ha incluido en la partida y el portugués cuenta con tibias opciones de volver a acompañar en punta a Iago Aspas. La alternativa a Paciencia sería Carles López, una opción que el técnico céltico ha venido empleando hasta ahora como revulsivo y que no debería tardar en ganar protagonismo en el equipo. El ex de la Roma, no obstante, es una opción provisional para la delantera en tanto el club no incorpora un delantero centro que cubra la baja de Santi Mina, cuya cesión al Al Shabab saudí se cerró hace unos días. En cuanto se firme el delantero, Pérez será el primero en el orden de preferencias del técnico para la banda derecha.

Para el Girona la visita del Celta a Montilivi supone una gran oportunidad de dar un golpe de efecto. El conjunto de Míchel estrenó categoría ante su gente con un contundente triunfo sobre el Getafe con notable actuación de los nuevos fichajes. De regreso en Primera, la ilusión ha prendido en Montilivi. Míchel cuenta con las bajas de Borja García, Iván Martín e Ibra Kebé y tiene la duda de Rodrigo Riquelme, cuyo puesto podría ocupar Samu Sáiz. El once rojiblanco no va a diferir mucho del formado por Juan Carlos en portería; Couto, Bueno David López, Juanpe y Miguel Gutiérrez en defensa; Aleix García y Herrera y Samu Sáiz en la medular; y Stuani, y Taty Castellanos en punta.