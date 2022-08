Los fichajes buscan tono competitivo

El Celta necesita ganar tono competitivo en un arranque de curso marcado por una profunda renovación de su plantel. Con ocho nuevas caras en nómina, Eduardo Coudet se ha visto obligado a recomponer a marchas forzadas casi la mitad de su equipo titular, con el inconveniente añadido de que los fichajes le han ido llegando con cuentagotas. “Los tiempos de trabajo han sido muy cortos, con gente que ha llegado a última hora. Estamos tratando de acelerar los procesos”, ha explicado en más de una ocasión el técnico, que centra sus esfuerzos en acomodar a sus nuevos futbolistas a un esquema, el 4-1-3-2, al que no estaban acostumbrados a y un modelo de juego sostenido en un elevado compromiso físico, presión alta y máxima intensidad en la recuperación de la pelota.

La aclimatación de los fichajes al estilo precisa trabajo y un proceso de mecanización que requiere tiempo, un bien del que el Celta no dispone porque la competición no concede tregua. Tras sumar un solo punto de los seis primeros que se han puesto en juego, el conjunto celeste necesita estrenar este viernes su casillero de victorias para no verse lastrado por los resultados en el arranque liguero.

Al problema de la falta de tiempo de trabajo y el déficit físico que presentan algunos de los nuevos, se añade la falta de tono competitivo que presentan la mayor parte de los fichajes. Ninguno de ellos alcanzó los 1.000 minutos la pasada temporada en la competición regular. Casi todos eran suplentes en sus anteriores equipos, con lo que necesitan ganar también ritmo de competición para ajustarse a su nuevo papel de titulares.

Un rápido vistazo a los números del pasado curso no ofrece dudas a este respecto. De los fichajes que han iniciado el curso como titulares con el Chacho, el que más jugó la pasada temporada fue Óscar Rodríguez. Suplente con el Sevilla, el talaverano disputó en el curso 2021-22 886 minutos repartidos en 19 encuentros, 8 de ellos como titular. A esta cifra hay que agregar 5 partidos de Liga de Campeones (220 minutos), dos e Europa League (142) y 20 minutos en la Copa de Rey. Con el Celta, contabiliza 163 minutos en dos partidos mientras Coudet ajusta su posición al esquema, ha fluctuado entre la demarcación de enganche y la banda izquierda.

Gonçalo Paciencia, que ha acompañado a Iago Aspas en punta en los dos primeros compromisos liguero, jugó 18 encuentros con el Eintratch de Frankfurt, pero solo inició 3 de ellos. Poco más de 500 minutos de juego en la competición regular, a los que hay que añadir 162 en 6 partidos de Europa League y 24 minutos en un duelo copero.

Un total de 621 minutos en 9 partidos, 6 de ellos como titular, disputó Unai Núñez con el Athletic Club en la competición regular. La cifra contrasta notoriamente con los 25 encuentros ligueros que el defensa central de Portugalete disputó la temporada precedente.

Agustín Marchesín tampoco disfrutó de protagonismo el pasado curso con el Oporto. El guardameta argentino apenas disputó 8 minutos en un partido de liga (en el que detuvo un penalti) y 7 de la Taça de Portugal, todos ellos como titular. Antes de concretar su fichaje por el Celta, disputó completa la Supertaça lusa que el Oporto se llevó ante el Tondela. La campaña precedente Marchesín tan solo se perdió un partido de liga.

Carles Pérez, quien hasta la fecha ha jugado un papel de revulsivo con el Celta, fue también un actor secundario en la Roma: 538 minutos en 19 encuentros de la Serie A con el conjunto romano, 2 como titular. El catalán tuvo además una fugaz participación en la Conference League (381 minutos en 6 partidos), además de 24 minutos en un duelo copero.

Sin ser titular, el que más participación tuvo con su anterior equipo fue Óscar Mingueza, suplente con Coudet en el arranque liguero. El catalán jugó el pasado curso con el Barça un total de 1.331 minutos repartidos en 19 partidos de Liga, 5 de Liga de Campeones, 2 de Europa League y un de Copa del Rey. Con el Celta ha jugado esta temporada el descuento del estreno liguero ante el Espanyol.

De los fichajes estivales el mayor protagonismo se lo llevó Luca de la Torre, aunque en equipo de baja tabla en una competición menor, como la Eredivisie. Coudet lo hizo debutar con el Celta en los minutos finales de la reciente visita del Real Madrid a Balaídos.

El único de los ocho fichajes estivales que no ha debutado es el joven sueco Williot Swedberg, cuya experiencia en la competición de alto nivel se limita a 10 encuentros en la Alsvenkan con el Hammarby y 6 encuentros de la Copa sueca.