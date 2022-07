Mingueza y Marchesín, inminentes

Carlos Mouriño evaluó ayer los casos de Denis Suárez y Santi Mina. El 1 de agosto ofrecerá otra rueda de prensa sobre la planificación deportiva. El departamento de comunicación ha querido evitar contaminaciones entre los diferentes asuntos. La actualidad futbolística es de metabolismo acelerado. Esperan que los fichajes ocupen pronto el centro del escenario. De hecho, Mouriño podría presentarse este lunes en ASede con las contrataciones de Marchesín y Mingueza ya cerradas; quizá incluso con la de Carles Pérez. La situación de Mayoral debería ser la siguiente en resolverse.

Marchesín ha descartado su mudanza al Almería para ponerse a las órdenes de Coudet, que lo ha convencido. Celta y Oporto negocian las condiciones de la cesión, que con el club andaluz incluía una cláusula de compra obligatoria. Sport, de Prensa Ibérica, avanzaba ayer el acuerdo entre Barcelona y Celta por Mingueza. Cifraba el traspaso en dos millones de euros. El defensa ultimaba los detalles de su contrato, que será por cuatro temporadas.

Las dos siguientes maniobras también están identificadas. Carles Pérez se mantiene firme en su apuesta por el Celta y la directiva intenta lograr su préstamo de la Roma en las mejores condiciones posibles. Como en casi todas las operaciones de este verano, el Getafe aparece como rival. Ángel Torres figura en desventaja en esta carrera, pero con muchas opciones en otro pulso: el de Mayoral. Juega a su favor la baza personal, con el delantero madrileño a punto de ser padre y que quizá priorice quedarse en la capital. Con todo, en Príncipe son optimistas. A Mayoral le gusta el proyecto que le han presentado Campos y Coudet. Sus condiciones salariales están pactadas.

La directiva cree que el delantero resolverá su futuro a comienzos de la semana que viene. Si se decantase por el Celta, quedaría por fichar otro jugador; un centrocampista más o tal vez un ariete nato, de brega, juego de espaldas y potencia aérea.

Coudet piensa en una delantera compuesta por Iago Aspas y Carles Pérez. Al moañés lo quieren cuidar en esta última fase de su carrera. Ya no pueden pedirle tantos kilómetros en la presión ni que baje con tanta frecuencia a la medular. Otra alternativa es situar a Pérez en la banda derecha, con Mayoral de socio de Aspas. Para la izquierda quedan Cervi y Swedberg; también para la derecha, Solari y Luca de la Torre, al que Coudet ve más similar a Brais que a Denis. Al salcedense, en sus esquemas, lo reemplazarán Óscar o Veiga. No habrá sustituto natural para Galán, sino mediante la reconversión de otros compañeros: Mingueza, Mallo, Kevin, Domínguez, Cervi...

En Príncipe sueñan con una última incorporación: la del sueco Jesper Karlsson, estrella del Az Alkmaar. Se ha mencionado una oferta celeste de 10 millones y una tasación holandesa de 20. Pero en realidad el Celta no puede plantearse la operación si no libera el salario de Mina o Denis. “Entre Denis y Santi Mina se llevan el 20% de toda la plantilla. Por supuesto que nos afecta mucho. Nos va a obligar a no reforzar el equipo como lo teníamos pensado”, comentó ayer Mouriño de manera genérica. Recordó además que las rescisiones no servirían, ya que computan en el tope salarial.