Crueldad máxima para el Celta B que en el último minuto de la temporada se quedó fuera del play-off de ascenso. Un gol del Majadahonda en Badajoz en el minuto 95 hizo inútil el empate del equipo de Onésimo en Las Gaunas ante el SD Logroñés. En un día clave a los célticos les temblaron las piernas y se bloquearon para sacar adelante un partido esencial.

Para olvidarse de lo que sucedía en otros campos el Celta B solo tenía que preocuparse de ganar al SD Logroñés en Las Gaunas, un equipo que no se jugaba nada pero que demostró interés por sacar el partido adelante. Tras un buen comienzo de partido los de Onésimo disfrutaron de numerosas ocasiones de gol por medio de Miguel, Iker Losada y Gabri Veiga. Parecían que jugaban cuesta abajo porque dominaban de forma apabullante aunque sin acierto en los últimos metros.

En el segundo tiempo el filial se atascó algo más. El Logroñés comenzó a disfrutar de alguna oportunidad aunque en el minuto 67 las cosas cambiaron con el gol de Fabrizio que ponía por delante al Celta B. Era el momento de cerrar el partido, pero no fueron capaces de hacerlo. Jon Ander igualó cuatro minutos después y el Celta B ya no salió de su bloqueo. Dejó de llegar a la portería rival y todo su destino pasó a estar en manos de lo que hiciesen sus dos perseguidores (UD Logroñés y Majadahonda). Si ambos ganaban su empate no servía de nada. Los riojanos encarrilaron el partido pronto, pero los madrileños empezaron perdiendo e igualaron en el segundo tiempo. Atacaron sin desmayo ante un Badajoz más relajado y en el minuto 95 anotaron el gol que les clasificaba y que dejaba al Celta B fuera del play-off.